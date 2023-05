Yapı Kredi müşterilerine talih kuşu kondu! Tek tıkla 300 TL hediye verecek: Tek şartı var

Yapı Kredi, müşterilerinin yakınlarını davet etmeleri durumunda özel bir kampanya düzenledi. Resmi web sitesinde yer alan "Hemen Davet Et" butonu aracılığıyla özel bir referans kodu alarak davet işlemlerini gerçekleştiren müşterilere 300 TL hediye verileceği duyuruldu. Yapı kredi Kampanyası: Yapı Kredi, "Paylaş ve Kazan" kampanyası kapsamında her davet için 50 TL puan hediye sunacak. Davet edilen kişilerin Yapı Kredi müşterisi olmaları ve 30 gün içinde bireysel kartlarından en az 500 TL tutarında bir harcama yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, minimum bir kez faturasını otomatik ödeme talimatıyla ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu şartları tam olarak yerine getiren her davet için 250 ek puan verilecektir.Yapı Kredi "Hemen Davet Et" Kampanyası: Yapı Kredi Bankası, yakınlarını davet edenlere kadar 300 TL para hediye edecektir. Yapı Kredi web sitesinde bulunan "Hemen Davet Et" butonunu kullanarak gerçekleştirilen davet işlemleri için Yapı Kredi 50 TL para puanı hediye verecektir. Alım gücünün azalmasıyla birlikte zamlar da etkisini göstermektedir. Yapı Kredi'nin bu kampanyası, vatandaşlara büyük bir fırsat sunmaktadır. Kampanyanın tüm detayları Yapı Kredi'nin resmi web sitesi üzerinden paylaşılmıştır. Tüm şartları sağlayan Yapı Kredi müşterilerine bu para puanları tanımlanacaktır. Tarihler Belirlendi: 6 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil'e yakınlarını davet edenler para puanı kazanacaklardır. Yapı Kredi Mobil uygulaması aracılığıyla banka müşterisi olan her müşteriye 50 TL değerinde puan verilecektir. Ayrıca, her davet edilen yakın için ek olarak 250 TL daha puan kazanma imkanı sunulacaktır. Tüm detaylar resmi web sitesinde duyurulmuştur.