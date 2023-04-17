Yapı Kredi para yağdırmaya başladı! Hemen başvurun: 23.900 TL promosyon ödeyecek!

Maaş banka üzerinden sözleşmesi bitenler yeni bankalar arasında araştırmalara bakılarak emekli promosyonları ya da çalışan promosyonları 2022 senesiyle beraber gündeme geldi. Çalışanın refahına en uygun promosyon veren banka ile anlaşmaya varıldı. 10 bin TL'ye çıkan emekli promosyonlarıyla beraber çalışan promosyon rakamları da merak konusu oldu. Yapı kredi tarafından konu hakkında açıklama geldi.
ADANA ASKİ PROMOSYONÇalışan promosyon açıklamaları gelirken 23.800 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Adana Aski Genel Müdürlüğü kadrolu işçiler ve memurları yakından ilgilendiren sözleşmeyle beraber Disk Çukurova Bölge Temsilciliği resmi sosyal medya hesabından açıklama geldi.
23.800 TL promosyon ödemesi yapılacağı bilgisi verilirken 3 yıllığına Yapı Krediyle anlaşmaya varılarak tüm çalışanlara nakit destek verilecek.