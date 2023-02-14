Maaşınızı bu bankaya taşıyın ve promosyonunuzun keyfini sürün.
Yapı kredi son golünü attı! Emeklilere karşılıksız ödeme kampanyası başlatıldı: En az 10.000 TL'yi anında almak için bunu hemen yapın!
Bankalar emekli müşterileri için sık sık kampanyalarla gündeme geliyor. Yapı Kredi bankası da yaptığı ilanla emekli müşterileri için yeni bir kampanya yaptığını duyurdu. BAĞ-KUR, emekli sandığı ve SSK’lı olması fark etmeksizin emekli maaşını Yapı Kredi bankasına taşıyan kişilere binlerce lira vereceğini açıkladı. Ancak bu kampanyadan faydalanmak için yapmanız gereken tek bir şey var. Buna göre emekli maaşını Yapı Kredi bankasına taşımalı ve bu bankanın müşterisi olmalısınız. Bankanın bu şartını kabul eden emekli vatandaşa geri ödemesiz bir şekilde binlerce liralık nakit para veriliyor.
Geçtiğimiz yazdan bu yana bankalar emekli vatandaşa verdiği promosyonlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yapı Kredi bankası da emekliye verdiği promosyonlarla gündeme gelmişti. Şimdi yeni bir kampanya yaptığını duyurdu. Şubat ayı promosyonlarından yararlanmak isteyen kişiler Yapı Kredi müşterisi olmak için şubelere koşuyor. Peki, Yapı Kredi Bankası’nın yapmış olduğu promosyon kampanyasının detayları nelerdir? Ne kadar promosyon ücreti verilecek? İşte haberin detayları…
EMEKLİYİ SEVİNDİREN SÜRPRİZ
Kuruluşundan bu güne kadar gelişimini sürdüren, müşteri odaklı ve Türkiye’nin en eski bankalarından biri olan Yapı Kredi, her zaman olduğu gibi şimdi de yaptığı kampanya haberleriyle gündeme geliyor. Emekli vatandaşın yüzünü güldüren sürpriz promosyon haberleri geliyor. Yapı Kredi sadece emekli maaşını taşıyan kişilere verdiği promosyonlarla değil aynı zamanda yapmış olduğu diğer avantajlı ürün ve hizmetleriyle de banka piyasasındaki yerini koruyor. Yapı Kredi Bankasının 2023 promosyon ücretleri hakkında haberler
gelmeye başladı. Buna göre yeni yılda her tüketim malındaki yükseliş sebebiyle banka promosyonlarında da artış oldu. Maaşınıza göre 10 bin TL’ye varan promosyonlar sizleri bekliyor. Emekliye sunduğu diğer kampanyalarla da müşterilerinin rahatını düşünen bir bankadır Yapı Kredi. Şöyle ki emekli yakınını banka müşterisi olmak için şubelere getirenler veya otomatik ödeme talimatı veren kişiler Yapı Kredi’den fazladan bir promosyon dahi alabiliyor.
2023 YILINDA YAPI KREDİ BANKASI’NIN PROMOSYON ÜCRETLERİ
Yeni yıla girmemizin ardından Yapı Kredi Bankası, zaman kaybetmeden promosyon ücretleri hakkında kampanyasını duyurdu. Buna göre maaşınızın yüksekliğine bağlı olarak bu bankadan alacağınız promosyon 4200 TL ile 10 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Yani bu demek oluyor ki emekli vatandaşın aldığı emekli maaşına göre banka promosyonunda farklılıklar oluyor. Haberin başında da belirttiğimiz gibi Yapı Kredi Bankası’na arkadaşını ya da bir yakınını getirenler ile minimum 2 tane otomatik ödeme talimatı veren kişiler bankadan alacakları promosyon ücretinin de artmasını sağlayabiliyor.
YAPI KREDİ BANKASI’NDAN PROMOSYON ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Ülkemizin en güvenilir bankalarından biri olan Yapı Kredi’den promosyon almak için yapmanız gerekenler çok basit. Buna göre yapmanız gereken tek şey emekli maaşınızı Yapı Kredi bankasına taşımak için bankanın herhangi bir şubesine gitmek. Banka şubesine gitmenizin ardından bankaya 3 yıllık maaş taahhüdünüzü vermeniz ile birlikte Yapı Kredi’den emekli promosyonu alabilirsiniz.