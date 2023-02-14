Yapı Kredi son golünü attı! Emeklilere karşılıksız ödeme kampanyası başlatıldı: En az 10.000 TL'yi anında almak için bunu hemen yapın!

Emekliler için uzun zamandan bu yana kampanya üstüne kampanya yapan Yapı kredi promosyon kampanyasında resmen rekora koştu. Emeklilerin dört gözle beklediği promosyon ödemeleri için yeni rakamlar sunuldu. Yapı Kredi Bankası promosyon ödemesi ne kadar, kimler alabilir? İşte emekli promosyonlarına ilişkin bilgiler haberimizde.
YAPI KREDİSİ GÜNCEL PROMOSYON KAMPANYASI2023 Şubat ayına gelinmesiyle beraber emekli maaşına göre promosyon ödemelerinde de artışlar yaşandı. 4.200 TL ve 10 bin TL arasında farklılık olan promosyon ödemelerinde aynı zamanda Yapı Kredi ek ödemelerinin duyurusu yapıldı. Yapı Kredi Bankası'na yakınını ya da arkadaşını götürenlere en az 2 faturanın otomatik talimatı verilmesiyle beraber promosyon ödemelerinin yükseleceği bilgisi verildi.
Yapı Kredi promosyon başvurusunda bulunmak için öncelikle emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyor olmanız gerekir. Banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan mobil internet bankacılığından dilediğiniz zaman başvuruda bulunabilirsiniz.