Yapılan yeni araştırma: Yeşil Çay Alzheimer'a karşı koruyor













Flavonoller Güvenilir Kaynak Çay, kırmızı şarap, brokoli, fasulye, domates ve pırasada bulunan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir antioksidan bileşik sınıfıdır. Çoğunlukla hayvan çalışmalarından elde edilen kanıtlar, daha yüksek flavonol alımının Alzheimer ve bunamaya karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Yakın zamanda yapılan uzunlamasına bir çalışmada, flavonollerin diyetle daha fazla alınmasının, genel ve belirli bilişsel işlev alanlarında yaşa bağlı daha yavaş bir düşüş oranıyla bağlantılı olduğu bulunmuştur.Neurology'de yayınlanan yeni bir çalışma, meyve, sebze, çay ve şarapta bulunan bir flavonoid sınıfı olan flavonollerin daha fazla alımının, yaşlı yetişkinlerde daha yavaş bir bilişsel gerileme oranıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Çalışma, diyetle flavonol alımı ve beyin sağlığı arasında bir ilişki olduğunu gösteren sınırlı ancak artan verilere katkıda bulunuyor.Medical News Today'e konuşan Dr. Holland, "Bilişsel gerileme ve Alzheimer demansının hastalık süreci hakkındaki bilgilerimiz arttıkça ve bunun çok faktörlü olduğunun farkına vardıkça, nihai hedef olan önleme amacıyla ilerlemeyi durdurmaya yardımcı olacak çok sayıda, bilimsel temelli araçla kendimizi elimizden geldiğince hazırlamalıyız" dedi.Flavonoidler, bitkiler tarafından üretilen, antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik sınıfıdır. Flavonoidler, çilek, kiraz, yapraklı sebzeler, domates, soğan, elma, turunçgiller ve fasulye gibi yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzelerde bulunur. Çay ve kırmızı şarap gibi içecekler de diyetteki önemli flavonoid kaynaklarıdır. Önceki çalışmalar, diyetle daha fazla flavonoid alımının, normalde yaşlanmayla ve Alzheimer hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan daha yavaş bir bilişsel gerileme oranıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Flavonoidlerin bu etkileri oksidatif stresi azaltma, beyindeki enflamasyonu azaltma ve beyin plastisitesini artırma yeteneklerine bağlanmıştır.