MAGAZİN
08 Mart 2023 - 12:26

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sinden flaş karar! O isimle nikah masasına oturacak!

Birçok popüler yapımda rol alan ünlü oyuncu Deniz Çakır hem yeteneği hem de sesiyle adından söz ettiriyor. Deniz Çakır, geçtiğimiz günlerde aldığı evlilik kararıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar haberimizde...

MAGAZİN
08 Mart 2023 - 12:26
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Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sinden flaş karar! O isimle nikah masasına oturacak!


Ekranların sevilen yüzlerinden Deniz Çakır oyunculuğu ve sesinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun bu yaz nikah masasına oturması bekleniyor. Detaylar haberimizde…

deniz

 DENİZ ÇAKIR, SEVGİLİSİ BİLGEHAN BAYKAL İLE DÜNYAEVİNE GİRİYOR



Güzel oyuncu Deniz Çakır, sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlenmeye karar verdi.

Oyuncu Deniz Çakır ile geçen yıldan beri birlikte olan Bilgehan Baykal, bir bilişim şirketi işletiyor. Şu sıralar ev arayan çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Deniz Çakır,” Tatavlada Son Dans” adlı oyunda Sumru Yavrucuk ile tiyatro sahnesinde oynamaya devam ediyor.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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