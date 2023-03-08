Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sinden flaş karar! O isimle nikah masasına oturacak!







DENİZ ÇAKIR, SEVGİLİSİ BİLGEHAN BAYKAL İLE DÜNYAEVİNE GİRİYOR







Ekranların sevilen yüzlerinden Deniz Çakır oyunculuğu ve sesinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun bu yaz nikah masasına oturması bekleniyor. Detaylar haberimizde…Güzel oyuncu Deniz Çakır, sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlenmeye karar verdi. Oyuncu Deniz Çakır ile geçen yıldan beri birlikte olan Bilgehan Baykal, bir bilişim şirketi işletiyor. Şu sıralar ev arayan çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Deniz Çakır,” Tatavlada Son Dans” adlı oyunda Sumru Yavrucuk ile tiyatro sahnesinde oynamaya devam ediyor.