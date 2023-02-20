Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim çıktı! Hepimiz yıllardır tanıyormuşuz: Babası da çok ünlü!







ANNESİ BABASI TANINAN 24'LÜK GÜZEL!







Annesi Bennu Yıldırımlar bir çok dizide tanınmaktadır. Meslektaşı bulunan Bülent Emin Yarar ile evliklerinden doğan kız çocuğu bulunmaktadır. Kendileri gibi kızları da ünlü isimlerden çıktı. Ünlü ailenin o kızı kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde.Bennu Yıldırımlar Yaprak Dökümü dizisi Fikret rolünde yer alarak adından söz ettirmiştir. Türker İnanoğlu yapımcılığında Hafız Yusuf Efendi filminde de yer aldığı bilinmektedir.Süper Baba dizisinde Elif karakterinde, Yaprak Dökümü dizisinde Fikret, Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Nermin karakterinde, Gönül İşleri'nde ise Servet karakterini canlandırmıştır. Meslektaşı Bülent Emir Yarar ile dünya evine girdi. Ardından bir kız çocukları dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun ünlü kızı merak edildi.1870 senelerinde din adamının hayatını ele alan Hafız Yusuf Efendi filminde Bennu Yıldırımlar sergilediği performansla dikkat çekti. İsmi duyulmaya, hayatı araştırılmaya başlandı. Sanatçı olan kızını öğrenenler şaşkınlık içerisinde kaldı. Bennu Yıldırımlar ve merak edilen kızı gibi bir çok ünlü ve çocukları dikkat çekti. Rasim Öztekin ve kızı Pelin ÖztekinTamer Karadağlı ve kızı ZeynoTürkan Şoray ve kızı YağmurHülya Koçyiğit ve kızı GülşahBennu Yıldırım ve kızı Ada Yarar