MAGAZİN
31 Mart 2023 - 07:45

Yaprak Dökümü'nün masum kalan son ismiydi! Ayşe'nin son haline bir de şimdi bakın: Güzelliği görenleri mest etti

Biz zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Yaprak Dökümü’nde en küçük kız Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli, şimdi 22 yaşında güzeller güzeli bir kız. Dizinin ardından eğitime odaklanan genç oyuncu hukuk öğrencisidir. Sanat dünyasından uzak yaşamayı isteyen Ceceli, zaman zaman sosyal medyadaki paylaşımlarla dikkat çekiyor. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

MAGAZİN
31 Mart 2023 - 07:45
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Yaprak Dökümü'nün masum kalan son ismiydi! Ayşe'nin son haline bir de şimdi bakın: Güzelliği görenleri mest etti
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Reşat Nuri Güntekin'in başyapıtı olan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de dizi uyarlaması olarak yayınlandığında reyting tablolarını alt üst etti.

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı dizide Şebnem Ceceli, evin en küçük kızı Ayşe'ye hayat vermişti.



yaprak dökümü

Şebnem Ceceli, Yaprak Dökümü'ndeki performansıyla büyük beğeni topladı. Ünlü isim oyunculuk kariyeri peşinde koşmadı ve hukuk diploması aldı.

yaprak dökümü

Gözlerden uzak bir hayatı tercih eden Şebnem Ceceli, sosyal ağlarda boy gösteriyor.

Şebnem Ceceli

2001 yılında İstanbul'da doğan Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Şebnem Ceceli

O dönemin en fazla seyredilen ve sevilen dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü'ndeki Ayşe rolüyle tanınmaktadır.

Şebnem Ceceli

Eğitim hayatına odaklanan Ceceli, hukuk diploması alarak kariyerine bu alanda devam etme kararı aldı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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