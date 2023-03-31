Yaprak Dökümü'nün masum kalan son ismiydi! Ayşe'nin son haline bir de şimdi bakın: Güzelliği görenleri mest etti













Reşat Nuri Güntekin'in başyapıtı olan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de dizi uyarlaması olarak yayınlandığında reyting tablolarını alt üst etti.Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı dizide Şebnem Ceceli, evin en küçük kızı Ayşe'ye hayat vermişti.Şebnem Ceceli, Yaprak Dökümü'ndeki performansıyla büyük beğeni topladı. Ünlü isim oyunculuk kariyeri peşinde koşmadı ve hukuk diploması aldı.Gözlerden uzak bir hayatı tercih eden Şebnem Ceceli, sosyal ağlarda boy gösteriyor.2001 yılında İstanbul'da doğan Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı.O dönemin en fazla seyredilen ve sevilen dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü'ndeki Ayşe rolüyle tanınmaktadır.Eğitim hayatına odaklanan Ceceli, hukuk diploması alarak kariyerine bu alanda devam etme kararı aldı.