Yaprak Dökümü'nün Oğuz'undan seçim çıkışı! Tolga Karel kimi desteklediğini açıkladı







TOLGA KAREL SEÇİM AÇIKLAMALARI







Eski oyuncu Tolga Karel sosyal medya hesabından seçim ile ilgili düşüncelerini takipçileriyle paylaştı. Peki Karel aday ile ilgili hangi sözleri söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle büyük kitlelere hitap eden ve sonrasında Survivor yarışmasına katılan Tolga Karel sonradan Türkiye'den ayrılmış ve Amerika'da tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. 2017 senesinden beri Amerika'da olan Tolga Karel sosyal medya hesabından seçim ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Karel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ve vatandaşların kendileri için en hayırlı olanı sandıkta seçeceklerine inandığını belirtti. Tolga Karel'in paylaşımında yer alan sözler şu şekilde;'Dünya savaş, depremler, ekonomik krizlerle boğuşurken bu zor süreçte sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu göreve devam etmesi apaçık ortadadır. Türk halkının kendine yakışanı en doğru kararı sandıkta vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bizler Rabbimizin karşısında aciz ve fani kullarız. Elbette ki bir gün Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan da bu kutsal görevi bırakacak ve her kul gibi Allah katında yerini alacak, her daim hatırlanacaktır. Önemli olan şu sahte dünyadan layığı ile ayrılmak arkadaşlar, makamlar mevkiiler geçicidir. Hizmetler Allah rızası ve Allah sevgisi içindir.'