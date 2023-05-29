Yaprak sarmasının püf noktası belli oldu! Aşçılar uyardı: Pişirirken asla o hatayı yapmayın













ETLİ SARMA YAPARKEN BİLMENİZ GEREKENLER





ETLİ SARMA TARİFİ

Yaprak sarma veya biber dolması, Türk mutfağının en sevilen milli yemeklerinden biridir. Yaprak sarma veya biber dolması yaparken kullanılan yağın önemi oldukça büyüktür. Uzman şefler, bu yemeklerin zeytinyağıyla yapılmasını kesinlikle önermektedir.Ayçiçek yağıyla yapılan sarma veya dolmanın lezzetsiz olabileceği konusunda uyarılarda bulunmaktadırlar. Ne yazık ki, birçok kişi bu uyarıyı dikkate almaz ve sıvı yağ olarak Ayçiçek yağı tercih eder. Bu hata, sarma veya dolmanın lezzetsiz bir hale gelmesine neden olabilir. Zeytinyağı, yaprak sarma veya biber dolmasına özgün bir lezzet katar. Ayrıca zeytinyağı, sağlıklı yağ asitleri içerdiği için tercih edilen bir seçenektir. Yemeklerinizi daha lezzetli ve sağlıklı yapmak için zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederiz. Unutmayın, yaprak sarma veya biber dolması yaparken malzemelerin kalitesi ve doğru pişirme yöntemleri de önemlidir. Ancak doğru yağ seçimi, bu lezzetli yemeklerin tadını tam anlamıyla çıkarmanızı sağlar.Salamura yaprakların tuzunu çıkarmak için suyunu sık sık değiştirmeniz önemlidir. Taze yapraklar kullanıyorsanız, onları 5 dakika sıcak suda bekletip suyunu süzmelisiniz. Eğer pişirme sırasında su azalırsa, sıcak su ekleyebilirsiniz. Servis yaparken, üzerine eritilmiş tereyağı dökerek ayrı bir lezzet elde edebilirsiniz.Şimdi size etli sarma tarifini paylaşacağım: Malzemeler: 250 gr kıyma 60-70 adet asma yaprağı 2 3/4 su bardağı pirinç 1 adet soğan 1 adet domates 1/2 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası 4 yemek kaşığı sıvıyağ Tuz Karabiber Tarif: İlk olarak salamura yaprakları sıcak suya koyun ve tuzunu çıkarmak için suyunu sık sık değiştirin. Yıkanmış ve süzülmüş pirinci ve kıymayı bir kaba alın. Domatesleri kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Tuz, karabiber, nane, salça, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve yarım yemek kaşığı margarini ekleyerek iyice yoğurun. Tuzunu çıkarmış yaprakların içine kıymalı harcı yerleştirerek tek tek sarmaları yapın. Tencereye sarmaları düzenli bir şekilde dizin. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvıyağ ekleyin ve sarmalarla aynı seviyede olacak şekilde sıcak su ilave edin. Sarmalar kaynadıktan sonra ateşi kısın. Piştikten sonra servis tabağına alın ve yoğurtla birlikte servis yapın. Afiyet olsun!