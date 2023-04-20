Yaprak sarmayı yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Böyle yapılırsa beş kat daha lezzetli oluyor

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Malzemeler:

Yarım kilo salamura yaprak

2 su bardağı pirinç

1 kahve fincanı ince bulgur

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

1 demet dereotu

6 adet taze soğan

3 adet küçük boy kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1,5-2 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı şeker

1 adet rendelenmiş domates

1 adet limon

Fırında yaprak sarması tarifi için şu adımları izleyebilirsiniz:

Yaprak Sarma başka Tarifleride

Yaprak sarma tarifi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Malzemeler:

Yarım kilo salamura asma yaprağı

2 su bardağı pirinç

1 kahve fincanı ince bulgur

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

1 demet dereotu

6 tane taze soğan

3 tane ufak boy kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1,5-2 tatlı kaşığı tuz (arzuya göre)

1 tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı şeker

1 tane rendelenmiş domates

1 tane limon

Yapraklar kaynar suda 10 dakika kadar haşlanır ve süzülür.

Pirinç nişastası gidene kadar yıkanır, bulgur eklenir ve karıştırılır.

Tüm yeşillikler ve kuru soğan ufak ufak doğranır.

Domates rendelenir, salçalar, baharatlar (tuz, karabiber, şeker, nane) eklenir ve zeytinyağı ile iyice karıştırılır.

Hazırlanan harç, yaprakların içine yerleştirilir ve rulo şeklinde sarılır.

Sarmalar, bir borcama dizilir ve üzerine limon parçaları eklenir.

Borcamın içerisine su, limon suyu ve zeytinyağı karışımı eklenir.

Kapak ters çevrilerek sıkı kalması sağlanır ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verilir.

Yaklaşık 30-45 dakika arasında pişirilir.

Fırından alınan yaprak sarmalar, yoğurtla servis edilir.

Yaprak sarma, genellikle salamura yapraklarla hazırlanan ve iç harcı pirinç, soğan, baharatlar ve yeşilliklerle zenginleştirilen geleneksel bir Türk yemeğidir. Yaprak sarma, bayramlarda, özel günlerde ve misafirler için hazırlanan lezzetli bir yemektir. Yıllar önce anneannelerimiz ve babaannelerimiz, bayram ve seyran demeden tencere tencere hazırladıkları etli yaprak sarmalarının lezzeti hala unutulmaz. Eğer siz de mutfakta tencerelerle göz göze gelen, gece yarısı uyanıp sessizce mutfağa giden bir nesilseniz ve "Nasıl denesem de o tadı, o kıvamı yakalayamıyorum." diye hayıflanıyorsanız, aşağıdaki ipuçlarını kaçırmayın!Yaprak sarması yaparken genellikle tencere veya güveç kullanılır. Ancak bu tarif için ne tencere ne de güveç gerekiyor. En farklı yaprak sarma tarifini öğreneceksiniz ve pişirdiğiniz sarmalar çok daha lezzetli olacak. Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan "Fırında yaprak sarması" tarifi, tam da bu tarif. İşte tarifin detayları:*Salamura yapraklar kaynar suda yaklaşık 10 dakika haşlanır. Pirinç ve bulgur yıkanarak karıştırılır. *Taze soğan, maydanoz, nane ve kuru soğan ince ince doğranır. Rendelenmiş domates, salçalar ve baharatlar (tuz, karabiber, şeker, kuru nane) zeytinyağıyla karıştırılır. Daha sonra harç, yapraklara sarılır ve borcama dizilir. *Üzerine limon dilimleri yerleştirilir ve borcamın kapağı ters çevrilerek yapraklar sıkı kalacak şekilde düzenlenir. *Borcama su, bir limonun suyu ve biraz zeytinyağı karışımı eklenir. Fırın önceden 180 dereceye ısıtılır ve yaprak sarmaları 30-45 dakika arası pişirilir. *Piştiğinden emin olmak için yaprakların iç kısımlarına bakabilirsiniz. İsterseniz yanında yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun! NOT: Eğer sarmaların suyunu çekmesi durumunda, yarım su bardağı sıcak su ilave edebilirsiniz.Afiyet olsun!