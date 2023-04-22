Yaprakları Şifa Saçıyor! Kansere Geçit Vermiyor







Antioksidan Deposu Mate Çayı Kansere Geçit Vermiyor!









Mate çayı, Güney Amerika'da popüler bir içecek olarak tüketilmektedir. İnsan sağlığı için olumlu etkileri olan mate çayı birden çok faydayı içerisinde barındırmaktır.Yüksek miktarda antioksidan içeren mate çayı vücudu serbest radikallerden korumaktadır.Mate çayı içeriğindeki kafein sayesinde enerji seviyelerini artırır ve odaklanmayı sağlar.Sindirimi destekleyen mate çayı bağırsak sağlığını iyileştirmektedir. İçeriğindeki bileşenler sayesinde metabolizmayı hızlandıran mate çayı kilo vermeyi kolaylaştırır. Stres ve anksiyeteyi azaltan mate çayı uyku kalitesini iyileştirir. Mate çayı aşırı tüketildiğinde yan etkilere yol açabilir. Ayrıca, hamilelik ve emzirme dönemlerinde tüketilmesi önerilmemektedir.