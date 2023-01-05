MAGAZİN
05 Ocak 2023 - 13:56

Yaptırdığı estetik için 'sevenlerime güzel gözükmek istiyorum' diyen ünlü isim görenleri şaşkınlığa uğrattı

Yaşar İpek ‘sevenlerine güzel gözükmek’ için estetik yaptırdığını söyledi…

MAGAZİN
05 Ocak 2023 - 13:56
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Yaptırdığı estetik için ‘sevenlerime güzel gözükmek istiyorum’ diyen ünlü isim görenleri şaşkınlığa uğrattı


Sunucu Seren Serengil ile yaşadığı çalkantılı evlilik sonrası adından magazin dünyasında sık sık bahsettiren şarkıcı Yaşar İpek yeni yılı umrede karşıladı. Yaşar İpek’in umrede paylaştığı fotoğraflarda ki estetik detayı gözlerden kaçmadı. Jawline olarak bilinen ve ünlü camiasının sıkça tercih ettiği çene estetiği yaptırdığı görülen şarkıcının savunması ise duyanları şaşkınlığa uğrattı. Yaşar İpek

Sevenlerine güzel gözükmek istiyormuş 



40 yaşındaki şarkıcı Yaşar İpek de bir çok sanatçı gibi umre ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabında umre ziyaretinden paylaşım yapan şarkıcının paylaşımında ise en çok dikkat çeken detay yaptırdığı çene estetiği oldu. Sosyal medyada gündem olan şarkıcı İnstagram da üzerinden bir magazin sayfasının haberine ‘Bakımlı olmayı seviyorum. Yaş artık 40 oldu. Sahnelerde ki bir insan için sevenlerine güzel gözükme isteği normal değil mi? Kabe’den selam olsun.’ Diyerek estetik iddialarını doğruladı. Kabeden dua ederek paylaşım yapan şarkıcının paylaşımına beğeni yağdı. Yaşar İpek

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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