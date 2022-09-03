Yaralı Bulunan ‘Orman Kartalı' Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı













Edirne'nin Keşan ilçesinde görevli olan jandarma ekipleri, İpsala-Enez Karayolunda yaralı halde bulduğu orman kartalını kucaklayarak tedavisi için Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.Edirne İl Jandarma Komutanlığı Keşan Jandarma Trafik Ekipleri İpsala- Enez Karayolunda yaralı halde buldukları Orman Kartal'ını kurtararak tedavisi için Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.İpsala- Enez yolu üzerinde Keşan Jandarma Trafik Tim komutanlığı ekipleri tarafından rutin olarak yapılan trafik kontrolleri sırasında yol kenarında yaralı olarak bulunan ve bölgedeki Gala Gölü Milli Parkı ve ormanlık alanlarda yaşayan ‘orman kartalı' kurtarıldı.Jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunduğu yerden alınan orman kartalı tedavisi için Keşan Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.