Dizi
31 Ağustos 2022 - 16:20

Yaralı Kuşlar dizisi bitti mi, dizi yayından kaldırıldı mı? Yaralı Kuşlar neden final yaptı?

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezondan bu yana ekranlarda günlük dizi olarak yerini alan Yaralı Kuşlar adlı dizinin izleyicileri ve takipçileri dizinin bitip bitmediği hakkında araştırmalara yaparken, bununla beraber dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmadığını merakla araştırıyorlar. Peki Yaralı Kuşlar dizisi yayından kaldırıldı mı? Yaralı Kuşlar dizisi final mi yaptı? İşte Yaralı Kuşlar adlı günlük dizinin detayları…

Dizi
31 Ağustos 2022 - 16:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yaralı Kuşlar dizisi bitti mi, dizi yayından kaldırıldı mı? Yaralı Kuşlar neden final yaptı?
Kanal D ekranlarının geçtiğimiz sezondan bu yana hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluşan Yaralı Kuşlar adlı dizisi ilk bölümleri ile izleyiciden beklenen ilgiyi görmedi. Günlük yayınlanan dizinin yakın tarihte final yapması herkes tarafından beklenirken dizinin yapımcılar tarafından yayınlanmaya devam edilmesi yönünde karar alındı.

Yaralı Kuşlar adlı dizi alınan bu kararla beraber yaz sezonunda da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam etti. Yeni sezına kadar kesintisizi olarak yayınlanmaya devam eden dizi, reyting oranlarında inişli çıkışlı olsa da reyting almakta devamlılığını sürdürdü.

Yaralı Kuşlar

Yaralı Kuşlar adlı dizinin oyuncu kadrosunda ise Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Gizem Arıkan, Ayşen İncin, Cemre Melis Çınar, Özgür Özberk ve Hasan Ballıktaş gibi isimler yer almaktadır. Dizinin final yapması kararı alınmasıyla 29 Kasım 2019 tarihinde son bölümü yayınlanacak olan Yaralı Kuşlar adlı dizi sevenlerine veda edecek.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht konusu...
Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht konusu...
Kusursuz Kiracı kaç bölüm olacak? Kusursuz Kiracı ne zaman olacak? Kusursuz Kiracı reytingleri nasıl?
Kusursuz Kiracı kaç bölüm olacak? Kusursuz Kiracı ne zaman olacak? Kusursuz Kiracı reytingleri nasıl?
Yargı dizisi ikinci sezona bomba gibi giriş yaptı! Yargı dizisinin yeni oyuncusu belli oldu
Yargı dizisi ikinci sezona bomba gibi giriş yaptı! Yargı dizisinin yeni oyuncusu belli oldu
Yüzüklerin Efendisi dizisi konusu nedir, yayın tarihi ne zaman? Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi
Yüzüklerin Efendisi dizisi konusu nedir, yayın tarihi ne zaman? Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi
Kanal D ekranlarında yeni sezonda yer alacak dizi belirlendi! Günlük yayınlanacak olan Aşk ve Umut dizisinde hangi ünlü isimler yer alıyor? Aşk ve Umut dizisi ve oyuncu kadrosu
Kanal D ekranlarında yeni sezonda yer alacak dizi belirlendi! Günlük yayınlanacak olan Aşk ve Umut dizisinde hangi ünlü isimler yer alıyor? Aşk ve Umut dizisi ve oyuncu kadrosu
Nihat Altınkaya Kuruluş Osman dizisine katılıyor!
Nihat Altınkaya Kuruluş Osman dizisine katılıyor!
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...