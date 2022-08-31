Yaralı Kuşlar dizisi bitti mi, dizi yayından kaldırıldı mı? Yaralı Kuşlar neden final yaptı?

Kanal D ekranlarının geçtiğimiz sezondan bu yana hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluşan Yaralı Kuşlar adlı dizisi ilk bölümleri ile izleyiciden beklenen ilgiyi görmedi. Günlük yayınlanan dizinin yakın tarihte final yapması herkes tarafından beklenirken dizinin yapımcılar tarafından yayınlanmaya devam edilmesi yönünde karar alındı. Yaralı Kuşlar adlı dizi alınan bu kararla beraber yaz sezonunda da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam etti. Yeni sezına kadar kesintisizi olarak yayınlanmaya devam eden dizi, reyting oranlarında inişli çıkışlı olsa da reyting almakta devamlılığını sürdürdü.Yaralı Kuşlar adlı dizinin oyuncu kadrosunda ise Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Gizem Arıkan, Ayşen İncin, Cemre Melis Çınar, Özgür Özberk ve Hasan Ballıktaş gibi isimler yer almaktadır. Dizinin final yapması kararı alınmasıyla 29 Kasım 2019 tarihinde son bölümü yayınlanacak olan Yaralı Kuşlar adlı dizi sevenlerine veda edecek.