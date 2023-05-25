Yardım alanlar dikkat: Destek ödeme tarihlerinde güncelleme! Bakanlık duyurdu: O tarihte ödemelere zam







AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANACAK MI







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan destek ödemeleri ile ilgili zam yapılması beklentisi devam ediyor. Peki ödemelere zam yapılacak mı? Ödemeler uzatılıyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan aile destek paketi ödemeleri 12 boyunca sürüyor. Bu sene 12 aylık ödeme dönemi Temmuz ayında tamamlanacak ve yeni ödemeler başlayacak.12 aylık ödeme sonrasında ise Temmuz ayında ödemelere zam yapılması bekleniyor. 12 aylık ödeme süreci bittikten sonra aile destek ödemelerinin uzatılması ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.