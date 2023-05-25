EKONOMİ
25 Mayıs 2023 - 14:04

Yardım alanlar dikkat: Destek ödeme tarihlerinde güncelleme! Bakanlık duyurdu: O tarihte ödemelere zam

İhtiyaç sahibi insanlara sağlanan sosyal destek ödemesi aile destek paketi ile ilgili araştırmalar hızla devam ediyor. Peki aile destek ödemeleri zamlanıyor mu? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
25 Mayıs 2023 - 14:04
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Yardım alanlar dikkat: Destek ödeme tarihlerinde güncelleme! Bakanlık duyurdu: O tarihte ödemelere zam


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan destek ödemeleri ile ilgili zam yapılması beklentisi devam ediyor. Peki ödemelere zam yapılacak mı? Ödemeler uzatılıyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANACAK MI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan aile destek paketi ödemeleri 12 boyunca sürüyor. Bu sene 12 aylık ödeme dönemi Temmuz ayında tamamlanacak ve yeni ödemeler başlayacak. 



Aile Destek Paketi Uzatıldı Mı

12 aylık ödeme sonrasında ise Temmuz ayında ödemelere zam yapılması bekleniyor. 12 aylık ödeme süreci bittikten sonra aile destek ödemelerinin uzatılması ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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