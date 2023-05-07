









ENGELLİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI! İSTİHDAM SAĞLANACAK







Yardım başvuruları başladı! O şartı taşıyan kişilere 4500 TL ödeme yapılacak: Son tarih... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, engellilerin istihdam edilmesi ve iş hayatında aktif rol alması için çalışmalar yapıldığı belirtildi. İşte detaylar...Bakanlık, engellilerin eğitim alabileceği özel eğitim kurumlarına ve rehabilitasyon merkezlerine önem veriyor. Ayrıca, engelli vatandaşların aileleri ve yakınlarına da psikososyal destek sağlanacağı ifade edildi. Bakanlık, engellilerin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak amacıyla farkındalık çalışmaları düzenleyeceğini de açıkladı. Engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için bakanlık olarak çalışmaların devam edeceği vurgulandı. İşte diğer ayrıntılar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, engellilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla atılan olumlu adımları gösteriyor. Bakanlık, engellilerin iş hayatında yer almalarını sağlamak için özel eğitim kurumlarına ve rehabilitasyon merkezlerine önem veriyor. Engelli vatandaşların aileleri ve yakınlarına da psikososyal destek sağlamak, engellilerin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak için farkındalık çalışmaları düzenlemek bakanlığın hedefleri arasında yer alıyor. Bu çabalar, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal yaşama daha fazla katılmalarını sağlamak ve onların haklarının korunmasını sağlamak açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, bakanlığın bu konudaki çalışmalarının devam edeceği belirtilmektedir.