Yardım gecesi için o iki isim kadrodan çıkarıldı! Ünlü isim 'benim yüzümden oldu' diyerek özür diledi: Nedenine inanamayacaksınız! Kahramanmaraş depremi nedeniyle tüm Türkiye tek yürek olmuşken inanılmaz şeyler yaşanıyor. Ülkemizde seferberlik durumu hakimken ve herkes canla başla yardım toplanırken o isimlere veto geldi. Bu karar herkesi çok sinirlendirdi. İşte detaylar...
DEPREM ORTAK YAYININDA O İKİ İSME VETO! SEBEBİ İSE PES ARTIK DEDİRTTİTüm Türkiye'yi etkisi altına alan Kahramanmaraş depremi nedeniyle ülkede genel bir seferberlik durumu hakim. Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkez üssünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Bu durumda kenetlenmemiz gerekirken ise iddialar ise oldukça şaşırtıcı. Böyle bir günde böyle yapılır mı dedirtti. İki ünlü isim deprem özel yayınına alınmadı! Sebebi ise yok artık dedirtti. İşte diğer ayrıntılar...
Tüm Türkiye kenetlenmiş yaralarını sarmaya çabalarken o kanalın yaptığı şaşırttı. Bu acı günlerde bile veto yapılır mı sorusu geldi. Sanatçılara sırf yardım yaptıkları için veto kararının çıkmasına kimse akıl sır erdiremedi. Haluk Levent'in başkanlığını ve kuruculuğunu yaptığı Ahbap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Türkiye'de bugüne kadar ihtiyacı olan herkesin yanına koşan bir dernekti. Kim olursa olsun herkesin yardımına giden dernekle ilgili hükümetin son dönemdeki tutumu olumsuzdu. Bu Derneğin çalışmalarına katılan ve ona destek veren ünlü isimlerde olmuştu. O isimlerden ikisi tüm Türkiye'nin çok sevdiği yetenekli oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'ydı. Fakat o iki isme veto kararı çıktı. Sebebi ise Ahbap Yardımlaşma Derneği'ne yardımda bulunmaları hem de depremzedeler için. ATV deprem özel yayını için o iki isim kadrodan çıkartıldı. Sebebinin ise Ahbap Yardımlaşma Derneği'nde bulunulması olduğu iddia edildi. Haluk Levent'in bugüne kadar açıklamaları ise devlet bizim herşeyimizi denetleyebiliriz, bizim dernek son derece şeffaf olarak çalışmaktadır. Hatta yardımları bize değil devlete de yapabilirler. Hiç mühim değil yeter ki insanlara faydalı işler yapalım demişti. Haluk Levent'in yaptığı bu birleştirici ve bütünleştirici açıklamalarına rağmen hükümetin tavrı hala sertti. Sebebinin ise güç yarışı olduğu belirtiliyor. Haluk Levent'in herkesin güvenini ve sevgisini kazanmasını çekemiyorlar. Bu güven devlete ağır gelmeye başladı.