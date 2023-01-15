Yardım geldi, dertler bitti! Çocuk başına 3 bin 395 TL hesaplara yatırıyor: Anne babalar bunu mutlaka yapın













2023 SED YARDIM MALİYETİ NE KADAR OLDU?

SED BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından çocuk başına düşen yardımlarla ilgili müjdeyi duyurdu. Başvuru yapan vatandaşlara 3395 TL öğrenci desteği yapılacaktır. Başvuru sahibi PTT şubelerinden T.C kimlik numarası ile yardımı alabilecek. 2023 yılına girilmeyle beraber sosyal yardımlar hızla artmaya devam ediyor. Okula giden çocukların ailelerine yardım desteği de devam etmektedir. Ocak 2023'ten bu yana birkaç taksit arttı ama bu kez öğrencilere SED desteği de arttı. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı bu tazminat ödemesini bu ay zamlı olarak hesaplara aktarıyor. Ancak 2023 SED yardımının miktarını öğrenmek için iddialar sorgulandı.Bakanlık, muhtaç sahibi dar gelirli ailelerin okuyan çocuklarına sosyal ve maddi destekte bulunmaya devam ediyor. Bu destekten yararlanmak için ailenin gelir durumu dikkate alınmaktadır. Her çocuk için başvuru yapan ailelerin gelirleri asgari tutarın üçte birinden az olması gerekmektedir. 2023 yılı SED yardımları da hesaplandı. Öğrencinin eğitim durumuna bakılarak ödemelerde farklılık olabilmekte. -Anaokulunda okuyan çocuklar: 2049,00 TL -İlkokulda okuyan öğrenciler: 3.090,00 TL -Ortaokulda okuyan öğrenciler: 3.295,00 TL -Lisede okuyan öğrenciler: 2.059,00 TL -Lisans eğitimi görenler: 3708,00 TLDevlet, Sosyal hizmetler Bakanlığı aracılığı ile her ay vatandaşlara sosyal yardım desteğinde bulunmaktadır. Sosyal yardım desteklerinden yararlanmak isteyenlerin belirli koşulları sağlaması gerekmektedir. SED 2023 yılı dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sağladığı destek olan programdır. Çocuklar eğitim haklarına devam etmek zorundadırlar.