Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından çocuk başına düşen yardımlarla ilgili müjdeyi duyurdu. Başvuru yapan vatandaşlara 3395 TL öğrenci desteği yapılacaktır. Başvuru sahibi PTT şubelerinden T.C kimlik numarası ile yardımı alabilecek.2023 yılına girilmeyle beraber sosyal yardımlar hızla artmaya devam etmekte. Okula giden çocukların ailelerine yardım desteği de devam etmekte. Ocak 2023'ten bu yana birkaç taksit arttı ancak bu kez öğrencilere SED desteği de arttı. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı bu tazminat ödemesini bu ay zamlı olarak hesaplara aktarıyor. Ancak 2023 SED yardımının miktarını öğrenmek için iddialar sorgulandı.
GÜNDEM
19 Ocak 2023 - 10:57
Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:57
Yardım geldi, dertler bitti! Çocuk başına 3 bin 395 TL öğrenci yardım parası hesaplara yatırıyor: Anne babalar bunu mutlaka yapın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarına sosyal yardım desteğinde bulunuyor. Bakanlık sevindirici haberi duyurdu. Çocuk başına 3.395 TL maddi destek verilecek. SED 2023 yardımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar.
GÜNDEM
19 Ocak 2023 - 10:57
Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:57