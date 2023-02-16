Yardım için gönderilen yorganın içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Açar açmaz neye uğradıklarını şaşırdılar

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında bütün ülkede deprem bölgesine gönderilmek üzere birçok yardım başladı. Yardımlar içinde birçok temel ihtiyaç bulunuyor. Bir vatandaşın gönderdiği yorganın içinden ise birçok altın çıktı. Konu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DEPREM BÖLGESİNE GELEN YARDIM İÇİNDEN ÇIKAN ALTINLARMerkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi bütün ülkeyi derinden sarstı. Deprem bölgesine gönderilmek üzere çok sayıda yardım seferberliği başladı. Deprem bölgesine gönderilen bir yorganın içinden çok sayıda altın çıktı. Yorgan içinden çıkan altınlar görevliler tarafından bulundu. Yapılan sayıma göre yorganın içinden 18 tane Cumhuriyet altını, 3 tane çiftli altın, 1 tane çeyrek altın, 1 tane gram altın çıktı. Yorganın sahibi olan vatandaşın bir yakınına ulaşıldı ve tutanak tutularak altınlar teslim edildi.
Rize Ardeşen İlçe Belediyesi iş birliğiyle toparlanan yardım malzemeleri deprem bölgesi Malatya Hatunsuyu Mahallesi'nde depremzede vatandaşlara ulaştırıldı. Yardım malzemesi olarak gönderilen bir montun içinden otomobil anahtarı, 250 TL, kredi ve kimlik kartı bulundu. Bulunan cüzdan ve anahtar bölgede görevli olan Cumali Demir'e teslim edildi. Demir tarafından teslim alınan malzemeler Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu'na teslim edildi ve mont sahibine ulaştırıldı. Mont içinden çıkan malzemelerin sahibi olan Kenan Hatipoğlu kendisine malzemelerini ulaştıran kişilere teşekkür ederek birlik ve beraberliğin daim olmasını dilediğini söyledi.