Yardım kararı kesinleşti! Ziraat Bankası hesabı olanlar başvursun: 550 TL destek kampanyası!







Büyükbaş Hayvanlar İçin 500 TL, Küçükbaş Hayvanlar İçin 50 TL Yem Desteği







TÜRKVET Veri Tabanına Kayıtlı Yetiştiricilere Ziraat Bankası Aracılığıyla Ödeme Yapılacak

Türk hükümeti, deprem bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, ödemelerin Ziraat Bankası aracılığıyla yapılması kararlaştırıldı.Karar hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar için ayrı ödemeler içeriyor. Yayınlanan karara göre büyükbaş hayvan yetiştiricilerine 500 TL, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ise 50 TL yem desteği verilecek. Ödemeler afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine bir kereye mahsus olmak üzere verilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Bilgi Sistemi'nde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapacak. Yetiştiricilerin destekleme ödemelerini alabilmeleri için veri tabanına kayıtlı olmaları gerekiyor.