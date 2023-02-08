Yardım kolilerinin içerisinden çıkanlar dehşete düşürdü! Yapmayın Allah aşkına diye isyan etti!







Yardım Kolisinden Terlik Çıktı







Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 10 ilimiz de şiddetli bir şekilde etkilenmişti. Bu durum tüm Türkiye’yi bir bütün olarak birleştirmiş olsa da bazı vatandaşların yaptıkları yardımların içerisinden çıkanlar insanların midesini bulandırdı.6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş’taki 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgede aynı gün içerisinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. 10 ilimiz de bu depremin etkileri ağır bir şekilde görülmektedir. Deprem bölgelerine yardım göndermek üzere büyük bir yardımlaşma kampanyası başlatıldı.Futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’da yardım kolilerini yapmak için harekete geçmişti. Vatandaşlardan gelen yardım kolilerinin içinden çıkanlar ile herkesi şok etti. Derya Balta kolilerden çıkan kıyafetlerin üzerine ‘’Kalan sizin yakınınız olsa şunu giymek ister misiniz? Kar diyorsunuz yazlıkları ayırmışsınız, terlik var burada parmak arası terlik. Yapmayın Allah aşkına. Zoruma gidiyor, haşema yollayan var…’’ diyerek isyan etti.