Finans
11 Şubat 2023 - 21:30

Yardım muslukları açıldı! Tek başvuru şartı ile 850 TL hane başı destek!

Aile destek ödemeleri henüz almaya hak kazanmış kişilerin banka hesaplarına yatırılmadı. Peki banka hesaplarına ne kadar ödemede bulunulacak? Detaylar haberimizde...

Finans
11 Şubat 2023 - 21:30
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Yardım muslukları açıldı! Tek başvuru şartı ile 850 TL hane başı destek!
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Aile destek ödemeleri için bomba gibi bir gelişme mevcut! Aylık ödemeler güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca dar gelire ve düşük bütçeye sahip ailelere birçok alanda destek ödemeleri hız kesmeden sürüyor. Bu doğrultuda vatandaşlar Şubat ayı ödemelerinin banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını merak etmeye başladı. Şubat 2023 ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelerin banka hesaplarına aktarıldı mı? Şubat 2023 ödemeleri Kaç TL? Tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından birlikte yürütülen ihtiyaç sahibi ve dar geliri olan aileler için sunulan destek ödemeleriyle ilgili vatandaşlar Şubat ayı ödemelerinin kaç TL olacağını araştırıyor. Aile Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda Şubat 2023 için gerçekleşecek ödemeler aşağıdaki gibidir;

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak destek ödemeleri hanedeki kişi sayısına düşen ücret sonucu hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda Şubat 2023 için aile destek ödemeleri şu miktarlarda hesaplara yatırılacaktır:

Ödeme tablosu

destek ödemesi

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