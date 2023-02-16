Ülkemizin gündeminde olan asrın felaketi için herkes seferber olurken ünlü isimler taşın altına elini koydu. 10 ilin etkilendiği deprem sonrasında Masterchef üyesi olan Mehmet Yalçınkaya soluğu afet bölgesinde alırken dev kazanlar ile yemekler pişirilmeye başladı. Sosyal medya üzerinden Yalçınkaya'nın yaptığı yardım yemeklerine gelen yorum ise herkesi şaşırttı. Depremzedeler için yardımlar hızlı şekilde gelmeye devam ederken dev kazanlarla çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Mehmet Yalçınkaya, kendisine gelen yorum üzerine sessizliğini bozdu. Sahra mutfaklarındayapılan paylaşım üzerine ünlü isim bir takipçisinin "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yazdığı yoruma karşı sessiz kalmadı. Günlerdir deprem bölgesinde olan şef yoruma karşılık "Allah sizi bildiği gibi yapsın ne diyeyim" ifadelerini kullandı.
MAGAZİN
16 Şubat 2023 - 23:30
Yardıma giden Mehmet Şef çileden çıktı! O sözlere daha fazla tahammül edemedi: Ortalığı ayağa kaldırdı!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin devamında Masterchef jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya ekibiyle beraber yemek yaparak yardım eli uzattı. Günlerdir devam eden yardım çalışmaları üzerine sosyal medya üzerinden Mehmet Şef'e gelen yorum çileden çıkardı.
MAGAZİN
16 Şubat 2023 - 23:30