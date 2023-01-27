









DEVLETTEN YARDIM KAMPANYASI







Yardıma ihtiyacı olana devlet desteği! 2000-4000 TL arası yardım yapılacak: Formu doldurmadan geçmeyin! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım kampanyası başlattı. Formu doldurduğunuz anda başvurunuzun kabul edilmesiyle tarafınıza 2 bin ve 4 bin arası ödeme yapılacak. İşte detaylar...Devlet kesenin ağzını açtı. O şartı sağlayanlar yardım ödemelerini alacaklar. Peki yardım ödemelerinin şartları neler? İşte ayrıntılar...Geçim sıkıntısı içinde olan, dar gelirli, yardıma muhtaç aileler için devlet harekete geçti. Yeni yıl itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödemeler yapılacak. Peki bu ödemelerden kimler yararlanabilecek. Gelin bakalım. e-devlet sistemi üzerinden yapılacak başvurular ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak yapılacak. Yani başvuruda bulunacak kişinin gelir durumu, mülkü olup olmadığı, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ailelere çeşitli şekillerde yardımda bulunuyor. Eğitim yardımları, gıda yardımları, fatura yardımları, kira yardımları gibi. Bu seferki yardım SED ödemesi olarak geçiyor. Çocuğu eğitim gören aileler için yardımda bulunuluyor. Bu yardımlar çocuk sayısına göre değişiyor. Çocukları öğrenim gören ihtiyaç sahibi aileler bu yardıma e devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. e-devlet sistemi üzerindeki başvuru formunu doldurduğunuz taktirde ödemeleriniz değerlendirmeye alınıyor. Bu ödemelerin en fazlası 4 bin TL olarak geçiyor. e - devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmadan da size yakın bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları ile dernekleri vasıtasıyla da başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.