Milyonlarca kişiye güzel haberler verilirken 500 TL ısınma yardımı yapılacağı belirtildi. Vatandaşlar bu yardımdan yararlanmak için şartların neler olduğunu araştırmaya başlarken destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Dar gelirli ailelere ekonomik destek detayları haberimizde yer almaktadır.
EKONOMİ
10 Şubat 2023 - 23:30
Yardıma ihtiyacı olanlara ısınma desteği: Az önce açıklandı, başvuru şartları dikkat çekti
İhtiyaç sahibi ailelere çeşitli destekler verilirken bu defa ısınma desteği verileceği bilgisinin duyurusu yapıldı. Güncel haberler gelmeye devam ederken ihtiyaç sahibi ailelere 500 TL'lik desteğin verileceği açıklandı.
EKONOMİ
10 Şubat 2023 - 23:30