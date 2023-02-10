EKONOMİ
10 Şubat 2023 - 23:30

Yardıma ihtiyacı olanlara ısınma desteği: Az önce açıklandı, başvuru şartları dikkat çekti

İhtiyaç sahibi ailelere çeşitli destekler verilirken bu defa ısınma desteği verileceği bilgisinin duyurusu yapıldı. Güncel haberler gelmeye devam ederken ihtiyaç sahibi ailelere 500 TL'lik desteğin verileceği açıklandı.

EKONOMİ
10 Şubat 2023 - 23:30
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Yardıma ihtiyacı olanlara ısınma desteği: Az önce açıklandı, başvuru şartları dikkat çekti


Milyonlarca kişiye güzel haberler verilirken 500 TL ısınma yardımı yapılacağı belirtildi. Vatandaşlar bu yardımdan yararlanmak için şartların neler olduğunu araştırmaya başlarken destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Dar gelirli ailelere ekonomik destek detayları haberimizde yer almaktadır.

DESTEK ÖDEMELERİ ÇOĞALDI

Dar gelirli ailelere ekonomik açıdan kalkınma sağlanırken destek ödemelerinin yenisi açıklandı. Belediye başkanı yardım ödeneklerinin yapılacağı bilgisi verilirken başkan açıklama çok geçmeden geldi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından 2 bin kişiye 500 TL doğal gaz desteği verileceğini belirtti. Konu hakkında sosyal medya üzerinden karar açıklanırken Başkan Ramazan Şimşek'in paylaşımı şöyledir;



ısınma yardım desteği

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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