Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla bekliyordu

Bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlı bireyler adına evde bakım sağlayan aile üyelerine sağlanan evde bakım destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklandı. Yapılan açıklama ödemelerle birlikle gündüz bakım hizmetinin de sağlandığı destek ödemelerinin aralıksız süreceği vurgulandı. 2006 yılında başlayan katkı ödemelerinde yıllar içerisinde önemli artışlar olduğunu söyleyen Bakan Yanık, yapılan ödemelerin özellikle pandemi sonrası büyük bir boyuta ulaştığı aktarıldı. Yapılan bir çok sosyal destek projesine de değinen bakan hükümet olarak yardıma ihtiyacı olan her yurttaşın yanında olduklarını ifade etti. 565 bin vatandaşa evde bakım hizmeti karşılığında ödeme yapıldığı öğrenilirken farklı desteklerin de artarak devam edeceği öğrenildi.

