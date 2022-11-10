Yargı 43.bölüm fragmanı herkesi şaşırttı! Yargı 43. Bölüm fragmanı yayınlandı

42. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?





YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI?

Yayınlandığı günden bu yana en çok izlenen diziler arasında yer alan Yargı yeni bölümüyle nefes kesiyor. Her bölümde farklı bir macera yaşanırken 43. bölüm araştırmaları da hız kazandı. Pazar günleri izleyici karşısına çıkan dizi için geri sayım başladı. İşte Yargı 43. bölüm fragmanı…Müfettiş gerilimi büyürken İstanbul'a gelen başmüfettiş Ilgaz ve Eren'in görevini ara veriyor. Kuyu cinayetini üstlenen başmüfettiş olayı çözmek için yeni adımlar atacak. İtibarı konusunda problem yaşayan Ilgaz, Ceylin'e daha çok ihtiyaç duyuyor. Çevresini de ilgilendiren pek çok problem de gündeme gelirken yeni planlar yapılmaya başlıyor.43. bölüm ile ekrana gelecek olan yargı dizisinde heyecan devam ediyor. Dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar devam ederken 43. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Çarşamba ve Perşembe günleri yayınlanan fragman ile izleyiciler sevinirken yeni bölüm heyecanı da her geçen gün artıyor. Yargı Pazar günleri saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.