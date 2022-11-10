Yayınlandığı günden bu yana en çok izlenen diziler arasında yer alan Yargı yeni bölümüyle nefes kesiyor. Her bölümde farklı bir macera yaşanırken 43. bölüm araştırmaları da hız kazandı. Pazar günleri izleyici karşısına çıkan dizi için geri sayım başladı. İşte Yargı 43. bölüm fragmanı…
Dizi
10 Kasım 2022 - 10:08
Yargı 43.bölüm fragmanı herkesi şaşırttı! Yargı 43. Bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. İzleyenleri her hafta heyecanlı dakikalar yaşatan dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. 43 bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Dizi
10 Kasım 2022 - 10:08
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