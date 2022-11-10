Dizi
10 Kasım 2022 - 10:08

Yargı 43.bölüm fragmanı herkesi şaşırttı! Yargı 43. Bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. İzleyenleri her hafta heyecanlı dakikalar yaşatan dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. 43 bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizi
10 Kasım 2022 - 10:08
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Yargı 43.bölüm fragmanı herkesi şaşırttı! Yargı 43. Bölüm fragmanı yayınlandı
Yayınlandığı günden bu yana en çok izlenen diziler arasında yer alan Yargı yeni bölümüyle nefes kesiyor. Her bölümde farklı bir macera yaşanırken 43. bölüm araştırmaları da hız kazandı. Pazar günleri izleyici karşısına çıkan dizi için geri sayım başladı. İşte Yargı 43. bölüm fragmanı…

42. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Müfettiş gerilimi büyürken İstanbul'a gelen başmüfettiş Ilgaz ve Eren'in görevini ara veriyor. Kuyu cinayetini üstlenen başmüfettiş olayı çözmek için yeni adımlar atacak. İtibarı konusunda problem yaşayan Ilgaz, Ceylin'e daha çok ihtiyaç duyuyor. Çevresini de ilgilendiren pek çok problem de gündeme gelirken yeni planlar yapılmaya başlıyor.

Yargı Yeni bölüm fragmanı

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI?

43. bölüm ile ekrana gelecek olan yargı dizisinde heyecan devam ediyor. Dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar devam ederken 43. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Çarşamba ve Perşembe günleri yayınlanan fragman ile izleyiciler sevinirken yeni bölüm heyecanı da her geçen gün artıyor. Yargı Pazar günleri saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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