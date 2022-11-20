Yargı'daki veda dizinin ekibini alt üst etti! Ceylin'i oynayan Pınar Deniz bizzat paylaştı







DİZİYE VEDA ZAMANI











Kanal D'nin rekorlar kıran dizisi Yargı, televizyon yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor. Yargı'nın her bölümü izleyenleri ekrana kilitlerken, dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler ilgiyle takip ediliyor. Son bölümde dizideki ayrılık hem set çalışanlarını hem de izleyenleri üzdü.Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken dizide bir vedanın yaşandığı öğrenildi. Diziye konuk oyuncu olarak katılan ve son 2 bölümde gösterdiği performans ile izleyicilerin takdirini kazanan ünlü oyuncu Yurdaer Okur, görev tanımını tamamladı ve diziye veda etti.Oyunculuğunu konuşturarak izleyenlere keyifli anlar yaşatan başarılı oyuncu Yurdaer Okur, konuk oyuncu olarak katıldıpı Yargı kadrosundan ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun vedasını ise Ceylin karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar deniz paylaştı.Dizide canlandırdığı Ceylin karakteriyle ön plana çıkan ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesaplarından Yurdaer Okur'un diziden ayrılmasıyla ilgili bir mesaj yayınlarken güzel oyuncunu hayranları paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.