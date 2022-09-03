Dizi
03 Eylül 2022 - 19:42

Yargı dizisi Ayten kimdir? Elif Melda Yılmaz kimdir, kaç yaşında evli mi, nereli? Elif Melda Yılmaz'ın hayatı...

Ay Yapım'ın imzası bulunan Yargı dizisinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme aldı. Yargı dizisinin yeni sezonuna katılan Ayten karakteri merak ediliyor. Yargı dram, suç ve psikolojik gerilim dizisinde Ayten karakteri araştırılmaya başlandı. Ayten karakterine hayat verecek olan Elif Melda Yılmaz kimdir, kaç yaşında evli mi, nereli? Sorularının cevabı için haberimize göz atabilirsiniz.

Dizi
03 Eylül 2022 - 19:42
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Yargı dizisi Ayten kimdir? Elif Melda Yılmaz kimdir, kaç yaşında evli mi, nereli? Elif Melda Yılmaz'ın hayatı...
Ay Yapım'ın imzası bulunan Yargı dizisinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme aldı. Yargı dizisinin yeni sezonuna katılan Ayten karakteri merak ediliyor. Yargı dram, suç ve psikolojik gerilim dizisinde Ayten karakteri araştırılmaya başlandı.

Yargı Dizisinde Ayten karakteri kimdir?

Ayten karakteri Yargı dizisinin ikinci sezonuna katılarak Kanal D ekranlarında boy göstermiştir. Dizinin başrolünde yer alan Ayten karakteri Metin Komiserin evinde kiracı olarak katılacaktır. Ayten karakterini Aşkın Tarifi dizisinden Elif Melda Yılmaz canlandıracak.

Oyuncu Elif Melda Yılmaz, Yargı dizisine Metin'in evinde kiracı olarak dahil edilen Ayten karakterine haat verecek. Elif Melda Yılmaz, yeni sezonda diziye katılan Ayten karakteriyle Yargı dizisi hayranları tarafından merak ediliyor.

elif melda yılmaz

Elif Melda Yılmaz

7 Kasım 1977 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz, ilkokuldan beri profesyonel olarak müzik, halk oyunları ve radyo programcılığı yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Yılmaz, Eskişehir Belediye Tiyatroları'nın kurucu oyuncuları arasında yer almış ve Aşkın Tarifi dizisinde rol aldığı Feza Soyluer Yılmaz rolüyle ilk kez seyirci karşısına çıkmıştır.

Elif Melda Yılmaz’ın Rol Aldığı Diziler

2004 Tatil Aşkları – Tuğçe

2011 İffet

2015–2016 Kurtlar Vadisi Pusu – Meryem

2017 Esaretim Sensin – Alev

2021 Aşkın Tarifi – Feza Soyluer

2022 Yargı – Ayten

Melda Yılmaz Resmi Instagram Hesabı

Güzel oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Resmi Instagram hesabından özel hayatını ve projelerini düzenli olarak paylaşan Elif Melda Yılmaz'ın Instagram'da 261 gönderisi ve 78.000'in üzerinde takipçisi bulunuyor. Elif Melda Yılmaz'ın resmi Instagram hesabı: @elifmeldayilmaz

Elif Melda Yılmaz evli mi bekar mı?

Özel hayatını sergilemeyi sevmeyen oyuncumuz Elif Melda Yılmaz, uzun yıllardan beri mimar Koray Hatipoğlu'yla birlikte. İlişkilerini gözden uzak yaşayan çift, mutlu bir birliktelik yaşıyor.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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