Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Yargı dizisi izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken güzel haberlerde gelmeye başladı. Her Pazar Kanal D ekranlarında yer alan Yargı dizisine yeni isimler yer aldı. İşte, Yargı dizisini yeni oyuncuları haberimizde
Dizi
02 Eylül 2022 - 18:40
Yargı dizisi ikinci sezona bomba gibi giriş yaptı! Yargı dizisinin yeni oyuncusu belli oldu
Geçtiğimiz sezonda gündeme gelen Yargı dizisi bütün heyecanıyla devam ederken ikinci sezon için çalışmalara başladı. Yeni bölümleri ile izleyicinin karşısına geçecek olan Yargı dizisinin oyuncu kadrosu genişletildi. Yargı dizisi yeni oyuncuları kimler? İşte, Yargı dizisi oyuncu kadrosu haberimizde yer almaktadır
Dizi
02 Eylül 2022 - 18:40
EDİTOR
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