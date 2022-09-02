Yargı dizisi ikinci sezona bomba gibi giriş yaptı! Yargı dizisinin yeni oyuncusu belli oldu

Yargı dizisi kadrosunu genişletti

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Yargı dizisi izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken güzel haberlerde gelmeye başladı. Her Pazar Kanal D ekranlarında yer alan Yargı dizisine yeni isimler yer aldı. İşte, Yargı dizisini yeni oyuncuları haberimizdeKısa sürede izleyicilerin gönlünü kazanan Yargı dizisi 2. sezonda yeni isimleri kadrosuna dahil etti. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı diziye Ayten karakteri ile Elif Melda Yılmaz dahil edildi. Yeni bölümleri heyecanla beklenen Yargı dizisi her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yer almaya hazırlanıyor.