Yargı dizisi yine seyirciyi mest etti! 10 Kasım sahnesi sosyal medyayı salladı

YARGI'NIN O SAHNESİ BÜYÜK SES GETİRDİ!

Yargı dizisinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü anıldı. Adliye koridorunda yankılanan siren sesi sonrasında herkes saygı duruşuna geçti. Başrol kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı'nın yer aldığı dizi dün akşam 42. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölümüne ise 10 Kasım sahnesi damga vurdu.Ulu önder Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü 10 Kasım'ı Yargı dizisi unutmadı. Adliye koridorlarındaki sahnede siren sesleri yankılanınca herkes Atatürk'ün fotoğraflarına bakıp saygı duruşunda durdu.Dizinin bu sahnesi seyirciyi duygulandırdı. Kısa süre içinde Twitter'da gündeme gelen sahneyle ilgili, Tüylerim diken diken oldu" ve "Hem duygulandım hem de gururlandım" gibi yorumlar geldi.