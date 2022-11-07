Yargı dizisinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü anıldı. Adliye koridorunda yankılanan siren sesi sonrasında herkes saygı duruşuna geçti. Başrol kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı'nın yer aldığı dizi dün akşam 42. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölümüne ise 10 Kasım sahnesi damga vurdu.
Dizi
07 Kasım 2022 - 11:43
Yargı dizisi yine seyirciyi mest etti! 10 Kasım sahnesi sosyal medyayı salladı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi mest etti. Dizinin son bölümündeki 10 Kasım sahnesi sosyal medyada büyük ses getirdi.
Dizi
07 Kasım 2022 - 11:43
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