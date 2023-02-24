Yargı dizisinde beklenmeyen başrol ayrılığı! Son sözlerini söyleyip setten apar topar ayrıldı! Pazar akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran diziden şok ayrılık geldi. Yargı'da beklenmedik ayrılık şok etkisi yarattı. Dizinin izleyenleri, fanatikleri ve fanları bu duruma tepki gösterdi. Diziye başroller veda mı ediyor. İşte tüm detaylar...
YARGI DİZİSİNDEN BEKLENMEDİK AYRILIK KARARI! BAŞROL OYUNCULARI GİDİYORYayınlandığı günden bu yana geniş bir hayran kitlesine sahip olan diziden beklenmedik ayrılık kararı geldi. İzlenme rekorları kıran, pazar günlerinin vazgeçilmez dizisi ve oldukça başarılı bir iş olan Yargı dizisi geçtiğimiz senenin ve bu senenin en çok konuşulan yapımlarından biriydi. Dizi yayınlanmasıyla bir çok kesim tarafından takdir topladı. Orjinal senaryosu ve profesyonel oyunculukları ile beraber pazar günleri liderliği kimsenin eline bırakmadı. Fakat diziden üzücü ve şok edici bir haber geldi. Hayranları inanamadı. İşte o şok karar ve ayrıntılar...
Pazar günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan diziden şok ayrılık kararı geldi. İzleyenleri içine çeken ve oldukça başarılı olan diziden bu şok edici ayrılık nedeniyle dizinin fanatikleri pes dedi. Başrol oyuncularını neden gönderiyorsunuz tarzı yorumlar yapıldı. İki sezon olarak çekilmesi planlanan ve bu haziran ayında final olacağı öngörülen diziden veda kararları da gelmeye başladı. O kararlardan biri de Yiğit Kalkavan oldu. Yiğit Kalkavan dizide Rıdvan karakterini canlandırıyor. Bu ayrılık herkesi çok şaşırttı. Dizinin finale yaklaşmasıyla bu ayrılıkların olduğu yönünde yorumlarda yapıldı.