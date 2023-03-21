Yargı dizisinde kartlar yeniden dağıtılıyor! O oyuncu kadroya geri getirildi: Seyircinin aklı karıştı













"Yargı" adlı dizi, Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yapımıyla gündeme geliyor. Yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş devam ederken, dizinin ilk tanıtımında Ömer'in Ilgaz ile ilgili planları ve Turgut Ali'nin geri dönüşü merak uyandırıyor. Ömer'in Ilgaz ile ilgili planlarını anlatırken, Ceylin ile ilgili kurduğu cümle Yekta'yı şoka uğrattı. Yeni gelişmelerle birlikte dizide işler karışıyor.Turgut Ali'nin İstanbul'a geri dönüşüyle birlikte Yargı ekibine katılması ve Parla'nın Çınar'a anlattıklarının kim tarafından duyulduğu sorusu, yeni bir merak unsuru olarak ortaya çıkarken, Yargı'da kesik el olayıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Usta oyuncu Yurdaer Okur, 'Turgut Ali' karakteriyle yeniden diziye konuk oluyor ve 57. bölümde hikayenin seyrine nasıl yön vereceği şimdiden büyük bir merak konusu haline geliyor.