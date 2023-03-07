Yargı dizisinde şoke eden ayrılık! 'Erken ayrılmak zorunda kaldım' diyerek nedenini açıkladı!







YARGI DİZİSİNDE ŞOKE EDEN AYRILIK







Reyting rekorları kırmaya devam eden Yargı dizisinin kadrosundan seyirciyi üzen bir ayrılık yaşandı. Peki hangi isim hangi sebeple diziden ayrıldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran ve büyük ilgiyle takip edilen Yargı dizisinin kadrosundan bir isim ayrıldı. Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını sevenleriyle paylaştı. Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılış sebebinin rahatsızlığı olduğu da öğrenildi. Ak, hastalığı ile ilgili raporlarını Ay Yapım'a sundu ve yapım şirketi de ayrılığı onaylayarak kabul etti.Mehmet Ali Ak sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı; 'Severek başladığım ve ilk günkü heyecanla devam ettiğim hayatım ve kariyerimdeki etkisini asla unutmayacağım Yargı dizisi projesinden erken ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek belirtiyorum. Ülke olarak hepimizi çok etkileyen deprem felaketi sonrasında çok zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her an yanlarında olabilmek için aldığım bu kararı saygıyla karşılayan Ay Yapım ailesine ve ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.'