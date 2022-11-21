Yargı dizisinde şoke eden veda! Başrol Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu







Yargı dizisinde beklenmedik veda!







Vedayı açıkladı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı’da beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda değişiklik yapıldı. Yeni sezon ile birlikte kadrosuna yeni isimleri katan ve bazı isimlerle de yollarını ayıran dizideki ayrılığı Pınar Deniz duyurdu.Yargı dizisi Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi ikinci sezonuyla da yüksek izlenme oranına sahip. Yeni sezonda kadrosuna yeni isimler dahil olurken ayrılıklar da yaşanıyor.Dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, sosyal medya hesabı üzerinden ayrılık haberini verdi. İzleyicileri üzen veda haberi paylaşıldı. Yargı dizisine yeni sezonda dahil olan ünlü oyuncu Yurdaer Okur, kadrodan ayrıldı. Dizinin diğer oyuncuları ve set çalışanları tarafından çok sevilen oyuncu yeni bölümde kadrodan ayrılıyor.Yargı dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan başarılı oyuncu Yurdaer Okur’un macerası sona erdi. Diziye farklı bir boyut kazandıran oyuncunun vedası dizi severler tarafından üzüntüyle karşılandı. Başrol oyuncusu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yurdaer Okur’a veda etti. Yudaer Okur kişisel hesabından Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan ve Mehmet Yılmaz ile çektiği kareyi paylaşarak “ Misafirperverliğiniz için teşekkürler candaşlar “ notunu ekledi. Pınar Deniz de kendi hesabında aynı kareyi paylaştı. Ünlü oyuncunun vedası hem rol arkadaşlarını hem de Yargı dizisi hayranlarını üzdü. Yargı, yeni bölümüyle önümüzdeki hafta da yayınlanmaya devam edecek. İşte o paylaşım…