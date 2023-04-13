Yargı dizisinden olay transfer! Ceylin karakteri artık oraya geçiyor: Final yapmadan şok ayrılık!







DİZİNİN KONUSU VE KADROSU







Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, dizinin final yapmasına rağmen yeni bir proje ile ekranlara dönüyor. Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Aktris' dizisinde başrol oynayacak olan Deniz'in, gerilim içerikli dizi için ilk tanıtım filmi de yayınlandı. Dizi, 31 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanacak.Disney Plus ekranlarında yayınlanacak olan 'Aktris' dizisi, gerilim, suç ve aksiyon gibi unsurların yer aldığı bir dizi olacak. Dizide, Türkiye'nin en ünlü yıldızının hikayesi anlatılacak ve gündüzleri yaşadığı ışıltılı hayatın aksine geceleri esrarengiz ve karanlık dünyası ekranlara yansıtılacak. Başrolde Pınar Deniz'in yer alacağı diziye Kaan Urgancıoğlu da eşlik edecek. Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi deneyimli oyuncular da dizinin kadrosunda yer alacak. Aktris dizisinin ilk tanıtım filmi yayınlandı ve şimdiden merakla bekleniyor.