Dizi
13 Nisan 2023 - 15:30

Yargı dizisinden olay transfer! Ceylin karakteri artık oraya geçiyor: Final yapmadan şok ayrılık!

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrol oynadığı Yargı dizisinden henüz final yapmadan yeni bir proje ile karşımıza çıkacak. Henüz detayları netleşmemiş olsa da Pınar Deniz'in yeni bir projesi olduğu açıklandı. Ayrıntılar haberimizde...

Dizi
13 Nisan 2023 - 15:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yargı dizisinden olay transfer! Ceylin karakteri artık oraya geçiyor: Final yapmadan şok ayrılık!
TAKİP ETTAKİP ET


Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, dizinin final yapmasına rağmen yeni bir proje ile ekranlara dönüyor. Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Aktris' dizisinde başrol oynayacak olan Deniz'in, gerilim içerikli dizi için ilk tanıtım filmi de yayınlandı. Dizi, 31 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanacak.

DİZİNİN KONUSU VE KADROSU

pınar deniz



Disney Plus ekranlarında yayınlanacak olan 'Aktris' dizisi, gerilim, suç ve aksiyon gibi unsurların yer aldığı bir dizi olacak. Dizide, Türkiye'nin en ünlü yıldızının hikayesi anlatılacak ve gündüzleri yaşadığı ışıltılı hayatın aksine geceleri esrarengiz ve karanlık dünyası ekranlara yansıtılacak. Başrolde Pınar Deniz'in yer alacağı diziye Kaan Urgancıoğlu da eşlik edecek. Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi deneyimli oyuncular da dizinin kadrosunda yer alacak. Aktris dizisinin ilk tanıtım filmi yayınlandı ve şimdiden merakla bekleniyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ