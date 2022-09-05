Yargı dizisinden sevenlerine üzücü haber! O isim diziden ayrılık kararı aldı!

İzleyiciler Ekrana Kilitlendi!

Başak Gümülcinelioğlu Diziden Ayrıldı!

Kanal D ekranlarının geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yargı dizisinin yeni sezonu için geri sayım hız kesmeden devam ediyor. Dizinin sezon finalinde Ceylin karakterine yönelik ortaya çıkan gerçeklerin ardından neler yaşanacağı dizinin izleyicileri tarafından merakla ve heyecanla bekleniyor. Yargı dizisinin yeni sezon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ancak diziden şok bir ayrılık kararı gelmesi üzerine dizinin izleyicileri merakla kimin diziden ayrıldığını araştırıyor.Ceylan ve Ilgaz’ın oldukça değişik olan hikayesini izleyicilerle buluşturan Yargı dizisi ekranların en çok beğeni kazanan yapımları arasında yer alıyor. İlk sezonuyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen ve reytinglerde adeta rekor üstüne rekor kıran Yargı’nın yeni sezonunda bazı isimler olmayacak.Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerinde olduğu diziden yeni sezonda senaryodan kaynaklı olarak Başak Gümülcinelioğlu olmayacak. Yargı’nın Neva’sı olarak bilinen Başak Gümülcinelioğlu’nın dizinden ayrılma nedeni ise dizi ile imzalamış olduğu sözleşmenin artık bitmesi. Dizinin sezon finalinde yaşanan zaman atlaması izleyicilerin dikkatini çekmişti. Karakterler ve olayların değişikliğe uğradığı Yargı dizisinde artık Neva karakteri ekranlarda olmayacak. Başak Gümülcinelioğlu’nun Yargı dizisinden ayrılmasının ardından ise Ateş Kuşları ile sevenlerinin karşısına çıkacağı ve bu dizide başrolde olacağı aktarıldı.