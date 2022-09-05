Kanal D ekranlarının geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yargı dizisinin yeni sezonu için geri sayım hız kesmeden devam ediyor. Dizinin sezon finalinde Ceylin karakterine yönelik ortaya çıkan gerçeklerin ardından neler yaşanacağı dizinin izleyicileri tarafından merakla ve heyecanla bekleniyor. Yargı dizisinin yeni sezon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ancak diziden şok bir ayrılık kararı gelmesi üzerine dizinin izleyicileri merakla kimin diziden ayrıldığını araştırıyor.
Dizi
05 Eylül 2022 - 11:27
Yargı dizisinden sevenlerine üzücü haber! O isim diziden ayrılık kararı aldı!
Kanal D ekranlarının herkesin beğenisini ve ilgisini kazanan Yargı dizisinden sevenlerine üzücü bir haber var! Dizide yaşanan ayrılık kararı gündem konusu oldu! İşte, Yargı dizisinden ayrılan o isim…
Dizi
05 Eylül 2022 - 11:27
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