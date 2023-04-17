Dizi
17 Nisan 2023 - 12:57

Yargı dizisine veda eden o isim geri döndü! Yargı yeni bölümde bomba isim yer alacak

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Yargı izleyicinin beğenisini toplamaya devam ederken yapımdan ayrılan o ismin geri döndüğü bilgisi verildi. Yargı dizisi hangi isim geri döndü? İşte detaylar...

Dizi
17 Nisan 2023 - 12:57
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Yargı dizisine veda eden o isim geri döndü! Yargı yeni bölümde bomba isim yer alacak
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Kanal D ekranlarında başarılı performans gösteren Yargı dizisinin yeni sezonda sürmesi beklenirken yüksek reytingler ise ilk sırada kalmasını sağlıyor. Dizinin senaryosunu kaleme alan Sema Ergenekon, yayınlanacak yeni bölüm Yargı'da aksiyon dolu anlara şahitlik edildi. Gelen bilgiler doğrultusunda Yargı dizisinden ayrılan o isim geri dönüş yaptı.

Yargı dizisi geri dönüş



Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in yer aldığı Yargı dizisinin her bölümü farklı olaylara şahitlik ederken geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılan Rıdvan karakterine hayat veren Yiğit Kalkavan'ın geri döndüğü bilgileri kulislerde konuşulmaya başlandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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