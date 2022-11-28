Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz canlı yayında öyle bir şey dedi ki! Uğur Aslan ezan gafını nasıl toparlayacağını şaşırdı







"EZAN ÇALIYOR"







Yargı dizisinin oyuncuları Mehmet Yılmaz Ak, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Uğur Aslan çekime gidecekleri yere trafikten dolayı geç kalında yarımada sokaklarını gezmeye karar verdi. Set alanını bulmak için yürüyen oyunculardan Uğur Aslan o anları kamera ile kaydederken herkesi şaşırtan bir durum yaşandı.Oyuncu arkadaşları ile sokakta yürürken ezan okunduğunu fark eden Pınar Deniz "Bir dakika ezan çalıyor dedi." Kurduğu cümledeki hatayı hemen anlayan Deniz ağzını kapatarak "Çalıyor mu?" diyerek kendi hatasını düzeltmeye çalıştı.O esnada kayıtta olan Uğur Aslan da "Tövbe estağfurullah" sözleriyle durumu kurtarmaya çlaıştı. Deniz'in ezan gaflı videosu kısa süre içinde sosyal medyaya yayıldı.