Yargı dizisinin çok konuşulacak sezon finalinden duygu yüklü tanıtım!













YARGI DİZİSİNİN TANITIM FARGMANLARI YAYINLANDI

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Yargı dizisinde Ilgaz Savcının ölümü herkesi hüzne boğdu. Final kararı alan Ay Yapım imzalı Yargı dizisinin 7 Mayıs akşamı ekranlara veda ereceği söylendi. Dizinin final bölümünün ilk tanıtımı izleyicileri çok fazla etkilerken, ikinici tanıtım fragmanı da ekranlarda gösterilmeye başlandı.Fragmanda Ceylin’in Komiser Eren’den Ilgaz’ın kıyafetini istemesi görülürken Ceylin’in Ilgaz’a doğru yürüdüğü ve gözyaşlarını tutamadığı anlar yansıdı. Bu görüntüler ise seyircilere duygu yüklü bir bölümün yayınlanacağı sinyalini verdi.Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrol paylaştığı Yargı dizisinde sona gelindi. Dizinin 7 Mayıs akşamı yayınlanacak olan final bölümünün ikinci tanıtım fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda Ceylin, Ilgaz'ın ölüm haberiyle yıkılıyor ve tutulduğu hücrede komiser Eren'den bir istekte bulunuyor. Ilgaz'ı görebilmek adına morga giren Ceylin, bu kararını bir türlü gerçekleştiremiyor.Ilgaz'ın defnedilmesinin ardından Ceylin mezarlığa gidiyor ve gözyaşlarını tutamayıp ağlıyor. Ceylin'in gözyaşlarını tuttuğu an seyirciye duygusal bir bölümün ipuçlarını veriyor.Sema Ergenekon'un usta kaleminin yönetmen Ali Bilgin ile buluştuğu Yargı isimli dizi, sezon final bölümüyle 7 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.