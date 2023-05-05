Dizi
05 Mayıs 2023 - 11:56

Yargı dizisinin çok konuşulacak sezon finalinden duygu yüklü tanıtım!

Ay Yapım imzalı Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Yargı, bu pazar sezon final bölümüyle ekranlarımızda.. Çok konuşulacak olan sezon finalinin ikinci tanıtım fragmanı da geldi.

Dizi
05 Mayıs 2023 - 11:56
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Yargı dizisinin çok konuşulacak sezon finalinden duygu yüklü tanıtım!


Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Yargı dizisinde Ilgaz Savcının ölümü herkesi hüzne boğdu. Final kararı alan Ay Yapım imzalı Yargı dizisinin 7 Mayıs akşamı ekranlara veda ereceği söylendi. Dizinin final bölümünün ilk tanıtımı izleyicileri çok fazla etkilerken, ikinici tanıtım fragmanı da ekranlarda gösterilmeye başlandı.

Yargı dizisinin çok konuşulacak sezon finalinden duygu yüklü tanıtım



Fragmanda Ceylin’in Komiser Eren’den Ilgaz’ın kıyafetini istemesi görülürken Ceylin’in Ilgaz’a doğru yürüdüğü ve gözyaşlarını tutamadığı anlar yansıdı. Bu görüntüler ise seyircilere duygu yüklü bir bölümün yayınlanacağı sinyalini verdi.

Yargı dizisinin çok konuşulacak sezon finalinden duygu yüklü tanıtım

YARGI DİZİSİNİN TANITIM FARGMANLARI YAYINLANDI

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrol paylaştığı Yargı dizisinde sona gelindi. Dizinin 7 Mayıs akşamı yayınlanacak olan final bölümünün ikinci tanıtım fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda Ceylin, Ilgaz'ın ölüm haberiyle yıkılıyor ve tutulduğu hücrede komiser Eren'den bir istekte bulunuyor. Ilgaz'ı görebilmek adına morga giren Ceylin, bu kararını bir türlü gerçekleştiremiyor.

Yargı dizisinin çok konuşulacak sezon finalinden duygu yüklü tanıtım

Ilgaz'ın defnedilmesinin ardından Ceylin mezarlığa gidiyor ve gözyaşlarını tutamayıp ağlıyor. Ceylin'in gözyaşlarını tuttuğu an seyirciye duygusal bir bölümün ipuçlarını veriyor.

Yargı dizisinin çok konuşulacak sezon finalinden duygu yüklü tanıtım

Sema Ergenekon'un usta kaleminin yönetmen Ali Bilgin ile buluştuğu Yargı isimli dizi, sezon final bölümüyle 7 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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