Yargı dizisinin senaristi herkesi gözyaşlarına boğdu













Senaryosunu yazdığı diziye ödül yağmuru

Sema Ergenekon dün gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleri’nde büyük başarılara imza attı. Senaryosunu kaleme aldığı ‘Yargı’ dizisine ödül yağdı. En İyi Senarist Ödülünü de alan Ergenekon sahnede duygusal anlar yaşattı. Oyuncu eşi Uğur Aslan ve çocuklarının karşısında olmasıyla duygusal anlar yaşayan Ergenekon yendiği kanser hastalığından bu süreçten ve nelerden güç aldığından bahsetti. Bu anları paylaşırken kendiyle birlikte eşi Uğur Aslan ve bütün konuklara duygusal anlar yaşatan Ergenekon ‘ Karadayı dizisiyle yıllar önce aldığı ödül sırasında kanser tedavisi gördüğünü, tedavi sebebiyle saçlarının döküldüğünü ve peruk kullandığını söyledi. O günlerde ödülü alırken ki hüznü ve korkularını dile getiren Ergenekon yeniden aynı sahnede başka bir başarıya imza attığı ve şu an sağlıklı bir şekilde sahnede olduğu için mutluluğunu ağlayarak anlattı. Kendi gibi bu hastalıkla mücadele eden her kadına bir şeylere inanmaları tutunmaları destek almaları ama en çokta kendilerine tutunmaları gerektiğini söyledi. Sema Ergenekon’un bu konuşması bütün salona duygusal anlar yaşattı.En İyi Senarist ödülünü çocuklarının elinden alan Sema Ergenekon şaşkınlığını gizleyemedi. Gözyaşları içinde çocuklarının elinden aldı ödülünü.Yargı dizisine ödül yağdı. Ödül gecesinde ‘En iyi Dizi Ödülü’ Yargı için, ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ Kaan Urgancıoğlu için, ‘En İyi Kadın Ödülü’ Pınar Deniz için, ‘En İyi Senaryo Ödülü’ Sema Ergenekon için ve ‘En İyi Yönetmen’ ödülü ise Ali Bilgin’e verildi.