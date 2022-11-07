Yargı Eren komiser öldü mü, kim öldü? Uğur Aslan diziden ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yargı’da bir bölüm daha geride kaldı. Her bölümüyle akıl karışıklığı yaratan dizinin son bölümünde Eren komiserin vurulması herkesi şoke etti. Dizinin tutkunları çok sevdikleri Eren komiser karakteri öldü mü, diziden ayrılıyor mu gibi soruları internet arama motorlarında araştırmaya başladı.
Yargı Eren komiser öldü mü?Yargı dizisinin öne çıkan karakterlerinden biri olan Eren komiser, 41. Bölümde Burak tarafından vurulmuştu. Eren’in diziden ayrılıp ayrılmadığı ise akıllarda soru işareti yarattı. Dizide Eren karakterini Uğur Aslan canlandırmaktadır. Dizinin yeni bölümünde Eren karakterinin varlığı merak edildi.
Yargı’nın 42. Bölüm fragmanında Ilgaz, Ceylin’i arayarak Eren’in vurulduğunu haber vermişti. Komiser Eren’in öldüğüne dair iddialar güçlenmişken yayınlanan yeni bölümde Eren komiserin kendine geldiği ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Dizide ölen kişinin ise Burak olduğu ortaya çıktı.