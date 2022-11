Yargı Eren komiser öldü mü, kim öldü? Uğur Aslan diziden ayrıldı mı?

Yargı Eren komiser öldü mü?







Yargı Uğur Aslan diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı?

Yargı 42. Bölüm son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yargı’da bir bölüm daha geride kaldı. Her bölümüyle akıl karışıklığı yaratan dizinin son bölümünde Eren komiserin vurulması herkesi şoke etti. Dizinin tutkunları çok sevdikleri Eren komiser karakteri öldü mü, diziden ayrılıyor mu gibi soruları internet arama motorlarında araştırmaya başladı.Yargı dizisinin öne çıkan karakterlerinden biri olan Eren komiser, 41. Bölümde Burak tarafından vurulmuştu. Eren’in diziden ayrılıp ayrılmadığı ise akıllarda soru işareti yarattı. Dizide Eren karakterini Uğur Aslan canlandırmaktadır. Dizinin yeni bölümünde Eren karakterinin varlığı merak edildi.Yargı’nın 42. Bölüm fragmanında Ilgaz, Ceylin’i arayarak Eren’in vurulduğunu haber vermişti. Komiser Eren’in öldüğüne dair iddialar güçlenmişken yayınlanan yeni bölümde Eren komiserin kendine geldiği ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Dizide ölen kişinin ise Burak olduğu ortaya çıktı.Yargı’nın bir önceki bölümünde vurulan Eren karakterinin öldüğü düşünülüyordu. Ancak yeni bölümün yayınlanmasıyla Eren komiserin ölmediği ortaya çıktı. dizide ölen ve kadrodan ayrılan isim Burak oldu. Dizide Eren komiser karakterini canlandıran Uğur Aslan diziden ayrılmıyor. Ünlü oyuncu dizide Eren komiser olarak yer almaya devam edecek.Yargı’nın son bölümünde, Ilgaz uzun süredir aradığı kuyu katilini bulur ve istemeden de olsa Burak’ı vurur. Aynı zamanda Eren de vurulmuştur ve Ilgaz hem can kardeşinin durumu yüzünden hem de katil olmanın vicdan azabıyla kendisini sorgulamaya başlar. Her şey suçüstü operasyonu gibi görünse de bir tarafta Yekta vardır. Bu kez yanına güçlü birini alan Yekta için işler tıkırında gider.