Dizi
05 Eylül 2022 - 11:54

Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım yayınlandı!

Kanal D ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Yargı yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 2. sezon Yargı'nın ilk tanıtımı izleyiciler ile paylaşıldı. Yakında ikinci sezonun ilk bölümü ile ekranlarda olan Yargı dizisinin tanıtımı haberimizde yer almaktadır.

Dizi
05 Eylül 2022 - 11:54
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Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım yayınlandı!
Geçtiğimiz sezona damga vuran Yargı dizisi kısa sürede izleyicilerden yoğun ilgi görürken her bölümü büyük bir heyecan ile izlenmektedir. Final bölümü yürekleri ağıza getirirken ikinci sezonun ilk tanıtımı da yok artık dedirtti. Popüler dizi Yargı'nın ikinci sezon tanıtımını izleyenlerin kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. İşte, Yargı ikinci sezon ilk tanıtım haberimizde

Yargı ikinci sezon ilk tanıtımı

Yargı 2. sezon ilk tanıtım

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in yer aldığı ve senaryosunda Sema Ergenekon'un bulunduğu popüler dizi Yargı'nın sezon final sahnesi sonrasında ikinci sezon heyecanla beklenmektedir. Başrollerinde Kaan Urgancıoğu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı izleyiciler ile paylaşıldı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın ikinci sezon tanıtımını izlemek isteyenler https://www.youtube.com/watch?v=Z_fvZsjDCjU adres üzerinden ulaşabilir.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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