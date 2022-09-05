Geçtiğimiz sezona damga vuran Yargı dizisi kısa sürede izleyicilerden yoğun ilgi görürken her bölümü büyük bir heyecan ile izlenmektedir. Final bölümü yürekleri ağıza getirirken ikinci sezonun ilk tanıtımı da yok artık dedirtti. Popüler dizi Yargı'nın ikinci sezon tanıtımını izleyenlerin kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. İşte, Yargı ikinci sezon ilk tanıtım haberimizde
Dizi
05 Eylül 2022 - 11:54
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım yayınlandı!
Kanal D ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Yargı yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 2. sezon Yargı'nın ilk tanıtımı izleyiciler ile paylaşıldı. Yakında ikinci sezonun ilk bölümü ile ekranlarda olan Yargı dizisinin tanıtımı haberimizde yer almaktadır.
Dizi
05 Eylül 2022 - 11:54
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