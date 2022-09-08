Yargı izleyicilerine müjde! Yargı yeni sezon tarihi belli oldu

Yargı yeni sezon ne zaman yayınlanıyor?

Sezon finali yapan diziler Eylül ayının başlaması ile yeni sezona merhaba dedi. Yeni sezona başlayan dizilerden birisi de reytinglerde üst sıralarda yer alan Yargı dizisi oldu. Seyircinin merakla başlamasını beklediği dizinin yayın tarihi açıklandı. Sevilerek izlenilen Yargı dizisi şaşırtıcı bir şekilde sezon finali yapmış ve izleyicileri hüsrana uğratmıştı. Sezon finalinde Ceylin ve Ilgaz ayrılıklarından kısa bir süre sonra tekrardan nikah kıymışlardı. Fakat Eren'in Ceylin'i Ilgaz'ı öldürdüğü gerekçesi ile sorgulaması herkesi şaşkına çevirmişti. Beklenmedik bir son ile sezon finali yapan dizinin yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusu oldu.Yeni sezon için hazırlık yapan Yargı dizisi yeni bölümleri ile ekrana çıkmaya hazırlanıyor. Büyük bir ilgi ile izlenilen Yargı dizisi 18 Eylül 2022 tarihinde saat 20:00'de TV'de olacak. Yargı dizisi oyuncuları Pınar Deniz (Ceylin) Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz) Uğur Polat (Yekta) Hüseyin Avni Danyal (Metin) Uğur Aslan (Eren) Mehmet Yılmaz Ak (Pars Seçkin)