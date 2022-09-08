Sezon finali yapan diziler Eylül ayının başlaması ile yeni sezona merhaba dedi. Yeni sezona başlayan dizilerden birisi de reytinglerde üst sıralarda yer alan Yargı dizisi oldu. Seyircinin merakla başlamasını beklediği dizinin yayın tarihi açıklandı. Sevilerek izlenilen Yargı dizisi şaşırtıcı bir şekilde sezon finali yapmış ve izleyicileri hüsrana uğratmıştı. Sezon finalinde Ceylin ve Ilgaz ayrılıklarından kısa bir süre sonra tekrardan nikah kıymışlardı. Fakat Eren'in Ceylin'i Ilgaz'ı öldürdüğü gerekçesi ile sorgulaması herkesi şaşkına çevirmişti. Beklenmedik bir son ile sezon finali yapan dizinin yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusu oldu.
Dizi
08 Eylül 2022 - 22:55
Yargı izleyicilerine müjde! Yargı yeni sezon tarihi belli oldu
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölümler hangi tarihte başlayacak? Sezon finalinde neler yaşanmıştı? İşte ayrıntılar.
Dizi
08 Eylül 2022 - 22:55
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