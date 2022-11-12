MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 13:35

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babasının mesleği ortaya çıktı! Güzel oyuncunun babası bakın ne iş yapıyor..

Kanal D'nin rekorlar kıran dizisi Yargı'da Ceylin Erguvan karakteriyle Erguvan karakteriyle büyük başarı yakalayan Pınar Deniz'in özel hayatı da merak konusu oldu. Pınar Deniz hakkında en çok merak edilenlerinden birisi ise babasının mesleği. Güzel oyuncunun babası bakın ne iş yapıyor..

MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 13:35
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Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babasının mesleği ortaya çıktı! Güzel oyuncunun babası bakın ne iş yapıyor..


Büyük çıkışını Vatanım Sensin dizisi ile yapan Pınar Deniz, kısa sürede sektörün en sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz, kamera arkasındaki hayatla küçük yaştan itibaren ilgilenmeye başladı.

Pınar Deniz

PINAR DENİZ'İN BABASININ KEBAPÇI DÜKKANI VARMIŞ!



Pınar Deniz, 1993 yılında Adana'da doğdu ve İstanbul'a Mardin'den taşındı. Arap kökenli olan güzel oyuncu Sarıyer'e taşındığında ise henüz 2 yaşındaydı. Son zamanların en başarılı oyuncuları arasına adını yazdıran Pınar Deniz hakkında çok fazla şey merak edildi. Bunların en başında ise babasının mesleği oldu.

Pınar Deniz'in babası

Pınar Deniz'in babasının Tarabya'da bir kebap dükkanı olduğu öğrenildi. Uzun yıllardır var olan dükkanlarının birçok müşterisi olduğu söylenirken sosyal medya hesabından babasını paylaşan güzel oyuncu paylaşımının altına ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor'' notunu yazmıştı. Pınar Deniz'in tüm gözlerden uzak olarak yaşayan ablası Huri Deniz ise e-ticaretle uğraşıyor.

Huri Deniz

Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre perakendeci olarak çalıştı. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra şansı açılan Pınar Deniz, 'Sil Baştan' dizisiyle ekran yolculuğuna çıktıktan sonra Vatanım Sensin dizisinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Miray Daner ile birlikte başrolü paylaştı.

Pınar Deniz

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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