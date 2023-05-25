Yargı’nın Ceylin’i adeta yargı dağıttı: Pınar Deniz transparan büstiyeriyle poz verdi! Ünlü ismin o halleri görenleri mest etti!













PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, son zamanlarda doğal güzelliği ve oyunculuk performansıyla konuşulan bir isim haline geldi. Geçtiğimiz hafta Yargı dizisinin sezon finaliyle ekranlara veda eden Deniz, şimdi ise ilk kez bir programa konuk olmaya hazırlanıyor. Yargı dizisindeki başarılı performansıyla da takdir toplayan Pınar Deniz, şimdi ilk kez bir programa konuk olarak hayranlarıyla buluşacak. Hangi programda yer alacağı henüz belli olmasa da, izleyicilerin merakla beklediği bu görüşmeyle ilgili heyecan büyük.Şimdi ise konuk olacağı programdan önce sosyal medya hesabında paylaştığı kıyafet ile olay oldu.Ünlü oyuncu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılacak ve mavi transparan bir kıyafet tercih ettiği için dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve günlük hayatından ve iş birliklerinden kareler paylaşan Deniz, bu sefer katılacağı programın hazırlık sürecini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında "Alo @ibrahimselim, ben geliyorum. Hazır mısın?" notunu düşüren Deniz, takipçilerinden büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ve yorum aldı. Program için dantelli ve transparan bir büstiyer ile kargo tarzı pantolon tercih eden Deniz, fit vücuduyla da göz kamaştırdı. Takipçileri tarafından tam not alarak, beğeni ve övgülerle karşılandı.Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğan ve İstanbul'da büyüyen bir Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Deniz, oyunculuk kariyerine 2014 yılında "Sil Baştan" adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak başladı. Daha sonra "Vatanım Sensin" ve "Bir Deli Rüzgar" gibi dizilerde rol aldı. Netflix yapımı "Aşk 101" dizisinde Burcu karakterine hayat veren Deniz, günümüzde Kanal D'de yayımlanan "Yargı" dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrolleri paylaşmakta ve "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır. Kişisel hayatında ise Deniz, çeşitli ilişkiler yaşamıştır. 2015 yılında oyuncu Kaan Turgut ile bir ilişkiye başlayan Deniz, daha sonra ayrılmıştır. 2022 yılında ise Türk oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkiye başlamıştır.