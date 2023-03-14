Dizi
14 Mart 2023 - 13:33

Yargı'nın Pars'ından veda mektubu! Nedeni ortaya çıktı, ortalık karıştı: Sosyal medyada tepki yağdı!

Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak'ın vefatıyla ilgili bir paylaşım yapıldı: "Benim acım seninkinden daha büyük. Senin yargıda elde ettiğin başarıları ve onuru hiçbir şey örtemez. Seni özleyeceğiz."

Dizi
14 Mart 2023 - 13:33
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Yargı'nın Pars'ından veda mektubu! Nedeni ortaya çıktı, ortalık karıştı: Sosyal medyada tepki yağdı!


Yargı dizisinin sevilen karakterlerinden Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak, hastalığı nedeniyle diziden ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu. Ak, ailesiyle olmak ve deprem korkusu nedeniyle aldığı bu kararın ay Yapım ailesi ve tüm ekip arkadaşları tarafından anlayışla karşılandığını belirtti. Ancak bu karar, dizinin senaristi Sema Ergenekon ve Ak'ın eşi Uğur Aslan'ın tepkisine neden oldu.

pars



Ak, geçtiğimiz cuma günü Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, "Benim acım seninkinden daha fazla" diyenlerin zorbalık yaptığını belirten bir klinik psikologun sözlerini paylaştı. Ardından da tüm seyircilere teşekkür ederek veda etti.

Öte yandan, dizinin senaristi Sema Ergenekon, Pars karakterine tüyler ürperten bir ölüm yazdı ve ilk görüntüsü yayınlandı. Bu gelişmeler, Yargı dizisi hayranlarını derinden etkiledi ve üzüntüyle karşılandı.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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