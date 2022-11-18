Yeni bölüm fragmanında çöplükte ölü bulunan kişinin Serdar olduğu kesinleşti. Emniyet harekete geçmesiyle ortaya çıkan cesetin şimdiler ise katili için kollar sıvandı. Serdar'ı katili Çınar mı? Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yargı 44. bölüm fragmanı...
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18 Kasım 2022 - 10:10
Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor
Pazar akşamlarının efsane dizisi Yargı tüm heyecanıyla devam ederken yeni bölüm fragmanı izleyicilerin kafasını karıştırdı. Yargı izleyicileri Serdar'ın ölüp ölmediğine dair sonuca vardı. Yargı 44. bölüm fragmanında Serdar'ın öldüğü kesinleşirken katilin kim olduğu ise araştırmalara başlandı. Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı 44. bölüm fragmanı haberimizde
Dizi
18 Kasım 2022 - 10:10
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