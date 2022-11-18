Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor

Yeni bölüm fragmanında çöplükte ölü bulunan kişinin Serdar olduğu kesinleşti. Emniyet harekete geçmesiyle ortaya çıkan cesetin şimdiler ise katili için kollar sıvandı. Serdar'ı katili Çınar mı? Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yargı 44. bölüm fragmanı... YARGI 44. BÖLÜM DE NELER OLACAK? Ilgaz ve Eren'in iş birliğiyle çöplükte bulunan cesedin Serdar olup olmadığına dair araştırmalar yapılırken gerçekler ortaya çıktı. O cesedin Serdar'a ait olduğu öğrenilirken Çınar'ın Serdar'ın kafasına silah dayamasına dair görüntüler sonrası kafalar karıştı. Merdan ve Gül arasında ki gizli konuşmalar ve korku dolu bakışmalar kafaları karıştırdı. Olayların kanıtı olabilecek bu davranışlar sonrasında Serdar'ı kim öldürdü? sorusuna yanıt bulunacak yeni bölüm ise Pazar akşamı Kanal D ekranlarında. Yargı 44. bölüm fragmanını izlemek isteyenler ise https://www.youtube.com/watch?v=MDl0_j6DrOg adres üzerinden ulaşılabilir.