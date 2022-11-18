Dizi
18 Kasım 2022 - 10:10

Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor

Pazar akşamlarının efsane dizisi Yargı tüm heyecanıyla devam ederken yeni bölüm fragmanı izleyicilerin kafasını karıştırdı. Yargı izleyicileri Serdar'ın ölüp ölmediğine dair sonuca vardı. Yargı 44. bölüm fragmanında Serdar'ın öldüğü kesinleşirken katilin kim olduğu ise araştırmalara başlandı. Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı 44. bölüm fragmanı haberimizde

Dizi
18 Kasım 2022 - 10:10
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor
Yeni bölüm fragmanında çöplükte ölü bulunan kişinin Serdar olduğu kesinleşti. Emniyet harekete geçmesiyle ortaya çıkan cesetin şimdiler ise katili için kollar sıvandı. Serdar'ı katili Çınar mı? Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yargı 44. bölüm fragmanı...

YARGI 44. BÖLÜM DE NELER OLACAK?

Ilgaz ve Eren'in iş birliğiyle çöplükte bulunan cesedin Serdar olup olmadığına dair araştırmalar yapılırken gerçekler ortaya çıktı. O cesedin Serdar'a ait olduğu öğrenilirken Çınar'ın Serdar'ın kafasına silah dayamasına dair görüntüler sonrası kafalar karıştı. Merdan ve Gül arasında ki gizli konuşmalar ve korku dolu bakışmalar kafaları karıştırdı. Olayların kanıtı olabilecek bu davranışlar sonrasında Serdar'ı kim öldürdü? sorusuna yanıt bulunacak yeni bölüm ise Pazar akşamı Kanal D ekranlarında. Yargı 44. bölüm fragmanını izlemek isteyenler ise https://www.youtube.com/watch?v=MDl0_j6DrOg adres üzerinden ulaşılabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?
IMDb puanına göre en iyi Türk dizileri açıklandı
IMDb puanına göre en iyi Türk dizileri açıklandı
Duy Beni bitti mi, neden yok?
Duy Beni bitti mi, neden yok?
O Kız Melek kimdir, gerçek adı nedir? Zeynep’in annesi kimdir? Rojda Demirer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
O Kız Melek kimdir, gerçek adı nedir? Zeynep’in annesi kimdir? Rojda Demirer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp adam dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp adam dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda! Ekranlardan kaldırılan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1 yayın akışında yok! O şaşırtan neden izleyicileri üzdü
Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda! Ekranlardan kaldırılan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1 yayın akışında yok! O şaşırtan neden izleyicileri üzdü
Son Haberler
Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!
Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!
Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Barış Akarsu Merhaba oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
Barış Akarsu Merhaba oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Dünya devi Arda'nın peşinde!
Dünya devi Arda'nın peşinde!
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği şartları 2022
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek...
Milyonlarca gayrimenkul sahibi dikkat! İkinci taksit ödemesi yaklaşıyor: Ödeme yapmayana ceza kesilecek!
Milyonlarca gayrimenkul sahibi dikkat! İkinci taksit ödemesi yaklaşıyor:...
Japon yetkililer: Kore füzeleri ABD'yi vurabilir!
Japon yetkililer: Kore füzeleri ABD'yi vurabilir!
Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Cihan Kolivar için tahliye kararı verildi!
Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Cihan Kolivar için tahliye kararı...
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı mı?
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı...
Onunla bir sorunum yok!
Onunla bir sorunum yok!
Kartal'dan stopere sambacı takviyesi
Kartal'dan stopere sambacı takviyesi
İngilizler onun peşinde
İngilizler onun peşinde
Ten Hag beni prove etti!
Ten Hag beni prove etti!
Kepek sorunu olanların evde kolayca hazırlayabileceği kepek ilaçları!
Kepek sorunu olanların evde kolayca hazırlayabileceği kepek ilaçları!